“낼 모레면 마흔이야 빨리 장가가…젊은 여성들이 싫어한대”…‘영포티’에 무슨 일? [수민이가 궁금해요]

미혼 여성들이 ‘영포티(Young+Forty)’ 남성과 연애를 꺼린다는 조사 결과가 나왔다. 영포티는 40대지만 2030 세대와 비슷한 감성·라이프스타일을 추구하는 이들을 뜻한다.

30일 결혼정보회사 듀오에 따르 지난 14~19일 25~34세 미혼 여성 1000명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 응답자의 57%가 영포티 남성과의 연애에 주저한다고 답했다.

사진 = 클립아트.

여성들이 꼽은 가장 큰 이유는 ‘젊은 척하거나 나이를 부정할 것 같다’로 33%에 달했다. '세대 차이로 대화·공감이 어렵다'(30%), '권위적인 태도가 우려된다'(25%) 등도 주요 이유로 꼽혔다.

전문가들은 이러한 반응이 실제 경험보다 사회적 이미지와 편견이 강하게 반영된 결과라고 분석했다.

영포티 남성에 대한 전반적인 이미지를 묻는 질문에서도 부정적 인식이 두드러졌다. 응답 여성의 44%는 영포티 남성을 ‘권위적’이라고 평가했고, 40%는 ‘세대 차이를 크게 느낀다’고 답했다. 외모나 분위기가 ‘올드하게 보여 매력이 떨어진다’는 응답도 35%로 적지 않았다.

반대로 긍정적 이미지를 제시한 여성들은 경제적·사회적 안정성을 가장 큰 장점으로 꼽았다(39%). 외모·자기관리 수준을 높게 본다는 응답이 31%, 책임감과 진지함을 호감 요인으로 지목한 비율은 14%였다. 여성들은 연애 호감에서 나이 자체보다 안정성과 꾸준한 자기관리 같은 속성이 더 중요한 영향을 미친다고 평가했다.

게티이미지뱅크

연령대별 인식 차이도 뚜렷했다. 30~34세 여성의 영포티 긍정 응답률은 17%로, 25~29세(11%)보다 높았다. 결혼 가능성을 긍정적으로 본 비율에서도 차이가 나타나 25~29세는 11%였던 반면 30~34세는 26%로 두 배 이상 높았다.

영포티 남성과 자연스럽게 접촉할 수 있는 계기로는 ‘직장·업무 관계’가 56%로 가장 많았다. 이어 취미·동호회(16%), 온라인 커뮤니티·사회관계망서비스(SNS)(16%) 순으로 나타났다.

연구진은 “연령이 높아질수록 안정성과 실질적 조건을 중시하는 경향이 반영된 결과”라고 해석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지