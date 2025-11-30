포항시, 동유럽 경제협력 네트워크 확장

경북 포항시가 글로벌 배터리 클러스터로 부상하고 있는 동유럽에 배터리 산업 협력을 위한 경제협력 네트워크 확대에 본격 나섰다고 30일 밝혔다.

포항시에 따르면 이강덕 포항시장은 지난 28일 헝가리 데브레첸에서 열린 에코프로 헝가리 양극재 공장 준공식에 참석해 한국과 헝가리 간 배터리산업 협력이 한층 강화되는 계기를 마련했다.

지난 28일(현지시간) 헝가리 데브레첸에서 열린 에코프로 헝가리 양극재 공장 준공식에 참석한 이강덕 포항시장이 인사말을 하고 있다. 포항시 제공

이날 준공식에는 이 시장을 비롯 이동채 에코프로 회장, 송호준 에코프로 대표 등 에코프로 경영진과 레벤트 머저르 헝가리 외교무역부 차관, 이슈트반 주 투자진흥청장, 라슬로 파프 데브레첸 시장 등 등 양국 주요 인사들이 함께했다.

이번 공장 준공은 국내 양극재 기업이 유럽 현지에 생산 거점을 확보했다는 점에서 큰 의미를 가지며, 포항에서 구축한 배터리 산업 역량이 글로벌 시장으로 확장된 성과로 평가된다

에코프로는 2017년 포항 영일만산업단지에 에코프로 포항캠퍼스를 조성해 소재에서 리사이클링으로 이어지는 혁신적 생산 시스템을 국내에 정착시켰다.

이번 유럽 진출은 포항에서 성공적으로 완성된 생산 시스템을 유럽에 성공적으로 이식하며 포항의 이차전지 밸류체인을 글로벌 스탠다드로 확장한 사례다.

이강덕(앞줄 오른쪽 두번째) 포항시장이 지난 28일(현지시간) 헝가리 데브레첸에서 열린 에코프로 헝가리 양극재 공장 준공식에 참석한 모습.

지난 27일 이 시장은 부다페스트에서 열린 헝가리 공장 준공 전야제에 참석해 “포항은 에코프로의 혁신을 가장 잘 실현한 도시이며 헝가리는 유럽 진출의 거점이 될 것”이라고 강조하고 “한국과 헝가리 양국의 협력과 교류를 위한 든든한 동반자가 되겠다”고 밝혔다.

이어 28일 데브레첸에서 열린 준공식 축사에서는 “포항에서 성장한 에코프로가 유럽 심장부에 첫 해외 생산기지를 마련한 것을 진심으로 축하한다”며 “포항에서 쌓은 성공 경험과 노하우가 헝가리에도 이어져 글로벌 이차전지 시장을 선도하는 핵심 거점이 되길 기대한다”고 강조했다.

특히 포항시 방문단은 헝가리 외교무역부‧투자진흥청 방문 및 글로벌 배터리 기업 관계자들과의 연쇄 면담을 갖고, 포항의 배터리 클러스터 경쟁력과 산학연 협력 기반을 소개하며 협력 확대 방안을 논의했다.

에코프로 헝가리 공장 준공식 퍼포먼스 모습.

한편 포항시는 이번 에코프로 헝가리 양극재 공장 준공을 계기로 유럽과 글로벌 이차전지 산업 네트워크를 더욱 확대해 K-배터리 선도도시로서의 위상을 다지고 지역 기업의 해외 진출을 적극 지원할 계획이다.

