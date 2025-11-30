대통령실 청년미래자문단 출범…강훈식 “아이디어 실제 정책·제도로 구현되도록 지원”

청년이 체감할 수 있는 정책과제를 발굴·제안하는 소통기구인 대통령비서실 청년미래자문단이 30일 공식 출범했다.

단장을 맡은 강훈식 대통령 비서실장은 이날 오전 용산 대통령실에서 열린 출범식 및 1차 회의에서 “청년의 삶을 실질적으로 변화시키는 정부가 되도록 최선을 다하겠다”며 “자문단의 아이디어가 실제 정책과 제도로 구현될 수 있도록 단장으로서 책임 있게 지원하겠다”고 밝혔다.

강훈식(앞줄 가운데) 비서실장이 30일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 청년미래자문단 출범식 및 제1차 회의에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 사진=대통령실 제공

특히 강 실장은 “기존 청년 모임처럼 좋은 말만 오가다 끝나는 자리가 되지 않도록 하겠다”며 “논의 주제나 방식에 제약 없이 청년의 삶을 실질적으로 바꿀 제안을 자유롭게 제출해달라”고 당부했다.

전은수 대통령실 부대변인은 서면 브리핑에서 “자문단은 강 실장을 단장으로, 오창석 청년재단 이사장을 부단장, 이주형 대통령실 청년담당관을 간사로 구성했다”며 “청년 노동·금융, 고립·은둔 청년, 법률, 자영업·창업 등 다양한 분야에서 활동하는 청년 당사자·활동가·전문가 등 위원 15명이 참여했다”고 설명했다.

이날 회의에서는 청년 구직자·재직자의 경력증명서 발급 불편 문제가 주요 의제로 논의됐다고 전 부대변인은 전했다. 대기업·공공기관과 달리 중소기업의 경우 온라인 발급 시스템이 미비해 매번 퇴사한 회사에 직접 연락해야 하는 어려움이 있고, 회사가 폐업한 경우 경력증명서 발급이 사실상 불가능하다는 지적이 제기됐다. 프리랜서의 경우 경력증명이 체계적으로 이뤄지지 않아 별도 제도 마련이 필요하다는 의견도 나왔다.

이에 대해 강 실장은 “프리랜서를 포함해 경력증명이 어려운 청년들을 위해 근로복지공단 등을 통한 온라인 경력증명서 발급 시스템 구축 방안을 즉시 검토하겠다”고 밝혔다.

전 부대변인은 “앞으로 청년미래자문단은 정기회의와 주제별 분과 논의를 통해 청년 고용, 부채 등 다양한 의제를 심층 검토하고, 청년이 체감할 수 있는 정책과제를 지속 발굴·제안할 예정”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지