국힘은 강성 지지층의 ‘수렁’에서 빠져나올까

12·3 비상계엄 1년을 앞두고 침체된 당의 돌파구를 찾으려는 국민의힘이 강성 지지층의 ‘수렁’에 빠졌다. 원내에서는 지방선거를 앞두고 계엄에 대한 대국민 사과와 해묵은 계파 갈등을 청산하자는 목소리가 커지고 있지만, 강성 지지층의 거센 반발에 당 지도부는 미온적인 태도만 고수하고 있다.

30일 강원 춘천에서 열린 국민의힘 ‘민생회복 법치수호 국민대회’에서는 비상계엄 사과를 요구하는 양향자 최고위원과 당내 친한동훈(친한)계에 속하는 박정하 의원을 향한 강성 지지자들의 고성 섞인 항의가 이어졌다.

전날 있었던 대전 국민대회에서도 “계엄은 불법이었다”고 발언한 양 최고위원을 향해 일부 지지자가 커피를 던졌고, 청주에서는 “윤석열 전 대통령과 절연하고 재창당 수준으로 혁신해야 한다”는 엄태영 의원을 향해 “(연단에서) 내려오라”는 욕설 섞인 항의가 오갔다.

비상계엄 이후 당의 정체성을 놓고 혼란을 겪고 있는 국민의힘 내에서는 “이제 제발 계엄의 강을 건너자”는 것이 중론이다. 당 소장파뿐 아니라, 한때 친윤석열(친윤)계로 분류된 의원들 역시 “계엄을 막지 못한 점은 사과해야 한다”는 생각을 공개 표명하거나 지도부에 전달하고 있다.

장동혁 대표는 의원들의 요구와 강성 지지층의 반발 사이에서 ‘줄타기’를 이어가고 있다. 전날 국민대회 연설에서는 “계엄에 대한 책임을 통감한다”는 진전된 메시지를 내놨으나, 이날 연설에서는 계엄에 대해 언급하지 않았다. 장 대표로서는 자신의 지지기반인 강성층의 여론을 외면하기도, 뚜렷한 당내 기반이 없는 상황에서 의원들의 요구를 묵살하기도 곤란한 상황이다.

한동훈 전 대표의 ‘당원게시판 논란’ 조사도 시작되면서 해묵은 계파 갈등까지 재점화하고 있다. 장 대표가 임명한 이호선 당무감사위원장은 한 전 대표 가족이 윤 전 대통령 부부에 대한 비방글을 작성했다는 의혹인 당원게시판 논란 조사에 착수했다고 전날 밝혔다.

한 전 대표의 ‘역린’으로 지목되는 당원게시판 논란이 다시 수면 위로 떠오르자 친한계는 즉각 반발했다. 한 전 대표는 전날 “계엄의 바다를 건너 미래로 가야 할 중요한 시기에 당을 퇴행시키는 시도가 참 안타깝다”고 밝혔고, 박정훈 의원도 “장 대표가 수석최고위원 시절 여러 차례 ‘문제 될 게 없다’고 한 문제”라며 “지선을 앞두고 당을 분란으로 몰아넣어 얻을 수 있는 것이 무엇이냐”고 반문했다. 반면 김민수 최고위원은 이날 연설에서 “당원게시판 조사는 장 대표의 정치적 목적이 아니라 우리 당원들의 뜻”이라고 주장했다.

