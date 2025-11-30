주일 중국대사 "日지도자 정세 오판…유일한 방법은 발언 철회"

다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언에 따른 중국과 일본 간 갈등이 지속되는 가운데 일본 주재 중국대사가 일본을 향해 '즉각 발언 철회'를 요구했다.



우장하오 주일 중국대사는 30일(현지시간) 중국공산당 기관지 인민일보 기고를 통해 "일본 현직 지도자가 일방적으로 일으킨 파괴적 행위는 정세를 오판하고 조류를 거스른 것"이라고 비판했다.

다카이치 사나에 일본 총리. 로이터연합뉴스

이어 "일본이 현재 해야 할 유일하게 정확한 방법은 수십년간 반복해온 정치적 약속을 지키고 (제2차 세계대전) 전후 국제질서 파괴 행위를 멈추는 것"이라면서 "즉시 잘못되고 터무니 없는 발언을 철회하는 것"이라고 강조했다.



그는 "실제 행동으로 철저하게 잘못을 인정하고 바로잡아야 한다. 어떠한 궤변도 자기기만"이라면서 "어물쩍 넘어가려는 시도는 모두 뜻대로 되지 않을 것이다. 잘못에 잘못을 더하는 행동은 더 엄중한 결과를 맞이할 것"이라고 경고했다.



우 대사는 제2차 세계대전 승전 80주년인 올해 다카이치 총리가 패전으로 중국에 돌려줬던 대만과 관련해 도발적 발언을 하고 무력 위협을 했다면서 아직 잘못을 인정하거나 발언을 철회하지 않고 있다고 지적했다.



이어 "대만은 자고로 중국 영토의 불가분 일부"라면서 "대만 문제는 중국 내정이며, '하나의 중국' 원칙은 유엔 총회 결의의 권위로 확인한 국제적으로 보편적인 공동 인식"이라고 말했다.



또 "어떤 식으로 대만 문제를 해결하고 국가 통일을 이룰지는 중국인들의 일이며 타인의 말참견을 허용할 수 없다"면서 "역사적 퇴보의 길을 가 대만해협에 무력으로 개입하고 대만을 중국에서 분열시키려 하면 정면공격을 받을 것"이라고 했다.



다카이치 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 '대만 유사시'는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립 위기 사태'에 해당할 수 있다면서, 대만이 공격받을 경우 일본이 자위권 차원에서 무력 개입할 수 있다고 시사했다.



이후 쉐젠 주오사카 중국 총영사가 지난 9일 "더러운 목을 벨 수밖에 없다"고 한 데 이어 중국 당국은 관광 제한 등 경제적 타격 조치를 연이어 내놓고 전투태세 과시도 이어가고 있다.



대만매체 연합신문망 등에 따르면 대만 국방부는 29일 오전 6시까지 24시간 동안 대만 주변에서 중국 군용기를 26차례 포착했으며, 그중 23차례는 군용기가 중간선을 넘어 대만 북부·중부·서남부 공역에 들어갔다고 발표했다.



또 중국 군함 8척, 공무선 2척도 대만 주변에서 활동했다고 설명했다.



대만 국방부가 내놓은 자료를 보면 전투기들이 군함과 연계해 3개 방면에서 대만을 포위하는 형세였다고 홍콩 봉황위성TV는 평가했다.



이밖에 중국군 남부전구와 해안경비대는 전날 영유권 분쟁 해역인 남중국해 스카버러 암초(중국명 황옌다오) 부근을 순시했다고 공개했다. 남부전구는 해군·공군 병력을 동원해 전시 대비 순시를 했다고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지