北김정은 "공군에 새 전략자산과 임무…핵전쟁억제력 일익 담당"

김정은 북한 국무위원장이 "우리 공군에는 새로운 전략적 군사자산들과 함께 새로운 중대한 임무가 부과될 것"이라며 "핵전쟁억제력행사에서 일익을 담당하게 된 공군에 대한 당과 조국의 기대는 실로 크다"고 말했다.



김 위원장은 지난 28일 갈마비행장에서 열린 공군 창설 80주년 행사에 참석해 한 연설에서 "(공군은) 공화국의 영공주권을 침해하려드는 적들의 각종 정탐행위들과 군사적도발 가능성들을 단호히 격퇴제압해야 한다"면서 이렇게 밝혔다고 조선중앙통신이 30일 보도했다.

김정은 국무위원장이 딸 주애와 함께 지난 28일 제2공군사단 59길영조영웅연대 갈마비행장에서 북한 공군 창설 80주년 기념행사에 참석해 장병들을 치하하고 항공절 기념 공군 시위비행 및 기념보고대회와 기념공연을 관람했다고 조선중앙통신이 30일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

김 위원장이 언급한 전략자산이 무엇인지는 공개되지 않았다.



다만 북한 매체가 이날 공개한 사진에는 우리 공군도 운용하는 독일산 장거리 공대지미사일 '타우러스'와 비슷한 외형의 미사일이 전투기 수호이(SU)-25에 장착된 형태로 처음 포착돼 주목된다.



군사전문기자 출신인 국민의힘 유용원 의원은 "'북한판 타우러스'로 추정되는 장거리 공대지미사일을 첫 공개했다"면서 "공대지 공격능력도 향상시키고 있는 것으로 보인다"고 말했다.



북한은 최근 재래식 전력 현대화에 공을 들이고 있고, 특히 한미에 비해 가장 떨어진다고 여겨지는 공군력 강화에 힘쓰고 있다.



북한은 각종 무인기를 도입한 데 이어 지난 5월엔 전투기에서 발사하는 신형 중거리 공대공미사일 실사격 훈련을 처음 공개했다. 또 3월엔 우리가 운용하는 '피스아이'와 비슷한 형태의 공중조기경보통제기를 공개하기도 했다.



이런 무기체계를 갖추는 과정에서 러시아의 지원을 받고 있을 가능성도 제기되는데, 일각에선 첨단 전투기도 들여올 수 있다는 우려도 하고 있다.



북한 매체가 이날 공개한 사진에도 공중조기경보통제기와 미국의 최첨단 고고도 무인정찰기 '글로벌호크'의 외형을 빼닮은 '샛별 4형', 미국의 공격용 무인기 MQ-9 리퍼와 비슷한 '샛별 9형' 등이 배치됐다.



이날 행사에는 딸 주애도 동행했다. 주애가 북한 매체에 등장한 건 지난 9월 초 김 위원장의 방중에 동행한 이후 3개월만이다. 주애는 아버지와 같은 디자인의 검정 가죽 롱코트를 입고 모든 일정에 함께했다.



2022년 첫 등장할 때만 해도 앳된 이미지였지만, 이날은 선글라스를 쓰고 무표정한 얼굴로 에어쇼를 참관하거나 여성 전투기 조종사와 절도 있게 악수하는 등 비교적 권위적인 이미지를 연출했다는 평가다.



북한 매체는 주애의 동행 사실을 알리며 '존경하는 자제분'이라는 칭호를 썼다.

김 위원장은 행사 참석에 앞서 김정일 시대 공군 영웅으로 꼽히는 '길영조' 반신상에 붉은 꽃 한송이를 올려 경의를 표했다. 길영조는 1993년 훈련 도중 비행기가 고장나자 거주지역을 피해 추락해 사망했다.



김 위원장은 갈마비행장 전망대에 올라 일종의 에어쇼인 시위비행도 참관했다.



그는 시위비행을 진행한 여성 비행사 안옥경·손주향의 비행술을 높이 평가하며 "여성들의 존엄을 안고 임무수행에 충실하기 바란다"고 격려했다.



김 위원장은 또 "하늘에서의 대결전은 무장장비의 대결이기 전에 사상과 신념의 대결"이라며 "싸움의 승패는 첨단전투기가 아니라 불굴의 정신으로 무장한 비행사들에 의하여 결정된다"고 조종사들에게 사상 무장을 강조했다.



그는 명사십리극장에서 열린 기념공연과 국방성 주최 연회에도 참석하며 공군의 노고를 치하했다. 김 위원장이 기념공연을 관람하다가 눈시울을 붉히는 장면도 조선중앙TV 영상에 포착됐다.



이날 행사는 조용원·박정천 비서와 노광철 국방상, 조춘룡 당 군수공업부장, 김정식 당 군수공업부 제1부부장, 리병철 당 중앙위 군수정책담당 총고문, 김광혁 공군사령관, 장창하 미사일 총국장 등 군의 주요 관계자들이 대거 수행했다.

