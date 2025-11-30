외국인, 11월 코스피 14.4조 역대 최대 순매도…개인은 9.2조 ‘줍줍’

코스피가 이달 들어 조정 국면을 이어가는 가운데 외국인 투자자가 월간 기준 역대 최대 규모의 ‘매도 폭탄’을 쏟아낸 것으로 나타났다. 반도체 업황 우려와 미국 금리 인하 기대감 후퇴가 맞물리며 외국인이 던진 매물을 개인 투자자가 대거 받아내는 양상이 뚜렷했다.

30일 한국거래소 집계에 따르면 이달 1일부터 28일까지 외국인 투자자는 코스피 시장에서 총 14조4560억원을 순매도했다. 월별 기준 역대 최대 규모다. 종전 최대 순매도 기록은 코로나19 팬데믹으로 글로벌 경기 불확실성이 극에 달했던 2020년 3월의 12조5174억원이었다.

지난 28일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

외국인은 앞서 9월과 10월 각각 7조4000억원, 5조3000억원어치를 사들이며 두달 연속 매수 우위를 보였으나 3개월 만에 ‘팔자’로 돌아섰다. 올해 연간 기준으로도 8조8028억원의 순매도를 기록 중이다.

이런 흐름은 미국 12월 금리 인하 기대감이 약화한 데다 인공지능(AI) 거품론 확산으로 미국 기술주가 흔들리며 국내 반도체주 투자 심리를 냉각시킨 탓으로 분석된다.

실제외국인의 매도세는 반도체 대장주에 집중됐다. 이달 외국인이 가장 많이 판 종목은 SK하이닉스로 8조7310억원어치를 순매도했다. 삼성전자 역시 2조2290억원을 팔아치우며 순매도 2위를 기록했다. 이달 외국인 전체 순매도액의 76%가 두 종목에 쏠린 셈이다. 이어 두산에너빌리티(7870억원), 네이버(6060억원), KB금융(5580억원) 등이 순매도 상위권에 올랐다.

개인 투자자는 외국인의 매물을 고스란히 받아내며 ‘사자’ 행렬을 이어갔다. 이달 들어 28일까지 개인의 코스피 순매수액은 9조2870억원으로 집계됐다. 이는 월간 기준 역대 세번째로 많은 규모다. 개인 순매수 역대 1위는 2021년 1월 기록한 22조3384억원이며, 2위는 2020년 3월의 11조1869억원이다.

개인이 장바구니에 가장 많이 담은 종목 역시 반도체였다. 개인은 SK하이닉스를 5조9760억원어치 순매수했고, 삼성전자도 1조2900억원어치 사들였다. 이어 두산에너빌리티(9880억원), 네이버(8720억원), 삼성에피스홀딩스(6150억원) 순으로 매수 우위를 보였다.

