'주토피아2' 누적 145만 육박…개봉 4일째 1위 '흥행 독주'

애니메이션 '주토피아2'가 개봉 4일째 박스오피스 1위를 지켰다.

30일 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망의 집계에 따르면 '주토피아2'는 지난 29일 70만 816명의 관객을 동원하며 누적관객수 144만 2569명을 기록, 박스오피스 1위를 수성했다.

영화 '주토피아2' 포스터

'주토피아2'는 주토피아 최고의 콤비 주디(지니퍼 굿윈 분)와 닉(제이슨 베이트먼 분)이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 게리(키 호이 콴 분)를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 추적 어드벤처 영화다. 지난 26일 개봉 후 3일 째인 29일 110만 관객을 돌파했다. 이는 올해 최고 흥행작인 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'에 이어 두 번째로 빠른 속도이자 한국 영화 흥행 1위 '좀비딸'과 같은 속도로 흥행세를 이어가고 있어 이목이 집중된다.

2위는 '위키드: 포 굿'으로 이날 5만 7815명의 관객이 찾아 누적관객수는 73만 3938명을 나타냈다.

3위는 '나우 유 씨 미 3'로 이날 4만 8536명의 관객이 관람하며 누적관객수는 120만 7675명을 달성했다.

<뉴스1>

