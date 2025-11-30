유통업계, 인증샷 명소 ‘사전 예약 전쟁’ 활활

연말 특수를 겨냥한 브랜드들의 움직임이 어느 해보다 빠르고 치열하다. 감성을 자극하는 한정판 케이크부터 호텔 셰프의 만찬을 담은 홈파티 패키지, 도심 속을 수놓는 크리스마스 체험 공간까지 소비자들의 연말 테이블과 카메라 렌즈를 사로잡기 위한 '사전 예약 전쟁'이 본격화되고 있다.

더현대 서울, 아기 곰 해리의 크리스마스 공방. 현대백화점 제공

30일 유통업계에 따르면 현대백화점은 지난 1일부터 ‘더현대 서울’ 사운즈 포레스트 H빌리지에서 자체 캐릭터 ‘아기 곰 해리’의 크리스마스 스토리를 담은 ‘크리스마스 공방’을 운영하고 있다. 이 체험 콘텐츠는 사전 예약 1차 오픈 당시 동시 접속자 4만 5000명을 기록하며 30분 만에 매진됐다.

신세계백화점 명동 본점은 지난 7일 초대형 미디어 파사드 ‘신세계스퀘어’를 통해 ‘시간을 잇는 마법의 세계’라는 콘셉트의 영상을 공개했다. 체코 필하모닉 오케스트라가 연주한 음악과 착시 원리를 이용한 아나몰픽 기법을 구현해 압도적인 몰입감으로 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

프리미엄 디저트 브랜드 노티드(Knotted)가 올해도 연말 시즌을 겨냥해 감성적인 비주얼과 프리미엄 재료를 더한 홀리데이 케이크 6종을 출시하며 본격적인 시장 공략에 나섰다.

올해 케이크 라인업은 노티드의 시그니처 캐릭터 ‘슈가베어’를 중심으로 크리스마스를 상징하는 트리, 눈사람 등의 오브제를 디자인 요소로 활용해 제품 하나하나에 연말 분위기를 입혔다. 여기에 각기 다른 맛과 식감을 조합해 시각뿐 아니라 미각적인 완성도까지 함께 끌어올렸다.

페어몬트 앰배서더 서울은 연말 홈파티 수요를 겨냥한 ‘페스티브 홈파티 패키지’ 2종을 출시했다. ‘터키 투 고(Turkey To Go)’와 ‘프라임 립 투 고(Prime Rib To Go)’로 구성되며 호텔 셰프의 정성을 담은 풀코스 요리를 집에서도 간편하게 즐길 수 있다.

‘터키 투 고(Turkey To Go)’는 칠면조 구이를 메인으로 다양한 사이드 디시와 디저트가 포함된 풀코스 구성이며 ‘프라임 립 투 고(Prime Rib To Go)’는 립아이 스테이크에 레드와인 무화과 소스, 살사 베르데 등 진한 풍미를 강조한 구성으로 마련됐다. 특히 립아이 스테이크는 하프(4kg), 풀사이즈(8kg) 중 선택이 가능해 인원수나 파티 규모에 따라 조절할 수 있다.

모든 메뉴는 호텔 1층 아트리움 라운지에서 수령 가능하며 최소 3일 전 사전 예약이 필요하다. 예약은 12월 26일까지 네이버 예약 페이지 또는 유선으로 가능하고 수령은 12월 31일까지다. 퀵 배송 서비스도 운영돼 빠르게 수령하기 어려운 고객에게도 편의를 제공한다.

워커힐 호텔앤리조트는 제철 딸기의 매력을 담은 ‘러블리 스트로베리’ 프로모션을 오는 12월 1일부터 내년 4월 30일까지 진행한다. 매년 큰 사랑을 받는 이 시즌 한정 행사에서는 딸기 디저트 세트를 비롯해 딸기 피자, 딸기 카프레제, 딸기 빙수 등 다채로운 메뉴가 제공된다. 생딸기 주스부터 크림라떼, 요거트 프라페 등 딸기 음료도 다양하게 마련됐다.

이번 프로모션은 워커힐 로비 라운지 ‘더파빌리온’에서 오전 11시부터 오후 8시까지 운영되며 사전 예약제로만 이용 가능하다.

시몬스가 운영하는 경기 이천 복합문화공간 ‘시몬스 테라스’는 8m 크기의 크리스마스트리와 몬스터 캐릭터, UFO 조형물 등으로 꾸며져 야외 일루미네이션을 연출하며 연일 SNS 상에서 주목받고 있다. 지난해에는 10만 명이 넘는 방문객이 다녀가며 지역 상권에도 긍정적 영향을 미치고 있다.

