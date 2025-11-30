박중훈, '혈액암 투병' 안성기 근황 전했다 "'투캅스' 한 번 더"

배우 박중훈이 선배 안성기와 함께 출연한 영화 '라디오 스타' 명장면 탄생 비화를 공개한다.

30일 오후 9시30분에 방송되는 KBS 1TV 무비 토크쇼 '인생이 영화'에는 한국 영화사를 대표하는 박중훈이 2주 연속 출연해 '박중훈과 사람들'을 주제로 대화를 나눈다.

배우 안성기, 박중훈이 29일 오후 경기 부천시청 잔디광장에서 열린 '제27회 부천국제판타스틱영화제(BIFAN)' 개막식 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

이날 박중훈은 자신의 배우 인생에 가장 큰 영향을 준 첫 번째 인물로 배우 안성기를 꼽았다.

1984년 명동에서 우연히 마주치면서 40여년을 함께한 두 배우의 영화 같은 인연이 시작됐다고 밝힌 박중훈은 이후 '칠수와 만수'(1988), '투캅스'(1993), '인정사정 볼 것 없다'(1998), '라디오스타'(2006)까지 다양한 작품을 함께 한 영혼의 파트너가 된 사연을 소개했다.

박중훈은 "저에게 국민 배우라고 해주시는 건 감사하지만, 저는 그 분의 발끝도 못 쫓아간다"라며 "안성기라는 배우는 정말 훌륭한 품성을 가진 인격자"라며 뜨거운 존경과 애정을 드러냈다.

최근 '혈액암 투병' 소식이 전해진 안성기의 근황을 묻는 질문에 박중훈은 "금세 완쾌되셔서 '투캅스'를 한 번 더 찍고, '라디오 스타 그 후'를 한 번 더 찍고 싶다"는 소망을 밝힌다.

한편, 국민적인 사랑을 받은 작품 '라디오스타'의 명장면 탄생 비화도 최초 공개된다.

당시 영화 속에서 직접 노래를 불러 화제를 모았던 박중훈은 "비 오는 날 라디오에서 꼭 나온다" "제 노래가 20년 넘게 사랑받는 게 정말 신기하다"라는 반응을 보였다.

이어 영화 평론가들이 '한국 영화 속 2대 우산 신(scene)'이라 극찬한 장면에 대해 박중훈은 당시 살수차 물이 떨어지는 바람에 촬영이 중단된 가운데 안성기의 천재적인 아이디어 덕분에 명장면이 탄생할 수 있었다는 비화를 공개한다.

