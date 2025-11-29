코르티스, 데뷔앨범 스포티파이 누적 스밍 2억↑ "올해 K팝 신인 최단"

그룹 '코르티스(CORTIS)'가 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 새 '억대 스트리밍' 기록을 추가했다.

29일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 코르티스의 데뷔 앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)'가 스포티파이에서 27일 자로 누적 스트리밍 2억 회를 넘겼다.

음반 발매 약 3개월 만에 거둔 성과로, 올해 데뷔한 K-팝 신인 중 최단기간 누적 재생 수 2억 회 돌파다.

이 음반은 올 10월 누적 재생 수 1억을 달성한 데 이어 한 달여 만에 1억 회 이상 추가 재생됐다.

일반적으로 음반 활동이 종료된 뒤에는 음원 재생 추이가 감소하지만 코르티스는 달랐다. 지난 9월 데뷔 앨범의 공식 활동을 마무리했음에도 매일 200만 회 이상 스트리밍되며 활동기에 버금가는 재생 추이를 유지하고 있다.

빅히트 뮤직은 "이는 코르티스의 음악을 즐겨듣는 코어 팬층이 탄탄하게 형성됐음을 뒷받침한다"고 특기했다.

코르티스의 데뷔 앨범에는 음원으로만 만날 수 있는 '왓 유 원트(What You Want)'(feat. Teezo Touchdown)'와 히트곡 '고(GO)!'(7089만 회)를 포함해 총 여섯 곡이 수록됐다.

코르티스 데뷔 음반은 피지컬도 인기다. 지난 9월8일 오프라인에 발매된 이 음반은 써클차트 기준 공개 약 3개월 만에 누적 판매량 106만 장을 돌파했다.

