부여군수 “불법 비상계엄, 내란 1년… 단 한 명도 처벌 안 됐다”

12·3 불법 비상계엄 발발 1년을 앞두고 더불어민주당 소속 박정현 부여군수가 사법부를 향해 ‘내란 종식’을 촉구하는 1인 피켓 시위를 이어가고 있다.

그는 계엄 사태 이후 책임자 처벌이 단 한 건도 이뤄지지 않은 현실을 강하게 비판하며 사법부의 조속한 단죄를 요구하고 나섰다.

박정현 부여군수가 휴일인 29일 부여군청 앞 회전교차로에서 내란전담 재판부 설치를 요구하는 피켓시위를 벌였다. 독자제공

박 군수는 휴일인 29일에도 부여군청 앞 회전교차로에서 사흘째 피켓을 들었다. “12월 3일이면 내란 발발 1년이지만 단 한 명의 내란범도 유죄 판결을 받지 않았다”며 “사법부는 더 이상 시간을 허비하지 말고 내란을 척결해 민주주의를 복원해야 한다”고 목소리를 높였다.

그는 지난 27일부터 내란 선포 1년이 되는 12월 3일까지 매일 오전 8시부터 8시 40분까지, 출근 전 시간을 활용해 부여군청 앞에서 시위를 이어간다. 박 군수는 “불법 비상계엄의 책임자 처벌이 지연되면서 사건의 본질이 흐려지고 있다”며 “사법부가 국민적 요구에 응답해야 한다”고 강조했다.

박 군수가 지난 3월 7일 부여군여성회관 외벽에 자신의 이름으로 헌정유린 국헌문란 윤석열을 파면하라’를 현수막을 내걸었다.

박 군수는 재판 상황을 두고도 강한 불만을 드러냈다. 그는 “내란 정국의 주요 가담자들이 여전히 법정에서 큰소리치고 있으며, 재판부조차 사안을 희화화하는 듯한 모습이 보인다”며 “이대로면 윤석열 전 대통령이 구속 만기 자동 석방으로 빠져나갈 가능성도 있다. 사법부가 책임을 방기하고 있다”고 지적했다.

이번 시위는 박 군수가 지난해부터 이어온 ‘윤석열 탄핵·파면’ 주장과 맞닿아 있다. 그는 지난 3월 7일 부여군여성회관 외벽에 ‘헌정유린 국헌문란 윤석열을 파면하라 – 부여군수 박정현’이라는 문구의 대형 현수막을 게시해 검찰로부터 기소유예 처분을 받았다. 앞서 지난해 12월 11일에는 전국 자치단체장 중 최초로 ‘윤석열 탄핵하라. 탄핵 반대는 내란 공범’이라는 피켓을 들고 단독 시위에 나섰고, 이후 민주당 소속 단체장들 사이로 유사한 탄핵 촉구 행동이 확산됐다.

박 군수가 12·3 비상계엄 선포와 해제 8일째인 지난해 12월 11일에는 전국 자치단체장 중 최초로 ‘윤석열 탄핵하라. 탄핵 반대는 내란 공범’이라는 피켓을 들고 시위를 벌이는 모습.

정치권에서는 박 군수의 이번 시위를 두고 “사법부 판단 지연이 불법 계엄 사태의 실체를 흐리고 있다”는 비판을 재부각하며 여권과 사법부를 동시에 겨냥한 여론전을 다시 시작한 것으로 보고 있다.

박 군수는 “내란 책임자 단죄가 지연될수록 민생 회복과 정치 정상화도 늦어진다”며 “지방정부 책임자로서 헌정 질서 회복을 요구하는 행동을 멈출 수 없다”고 밝혔다.

