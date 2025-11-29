유통업계, 크리스마스 선물 다양한 상품 기획전 마련

유통업계는 다음달 크리스마스를 앞두고 선물을 고민하는 소비자를 위해 생활용품과 액세서리, 건강식품 등 다양한 상품 기획전을 마련했다.

29일 업계에 따르면 롯데백화점은 내년 1월 4일까지 잠실 롯데월드타워 월드파크 잔디광장에서 '롯데타운 크리스마켓 마켓'을 운영한다. 행사장에는 선물류와 식음료(F&B), 체험형 상점 등 51개의 부스가 마련됐다. 또 13m 높이의 초대형 크리스마스 트리를 볼 수 있고, 트리 주변에 하루 다섯 차례 인공 눈을 분사하는 '스노우 샤워' 이벤트를 연다. 잠실 롯데월드몰은 내년 1월 11일까지 '닌텐도 팝업 스토어 인 서울'을 열고 '슈퍼 마리오'와 '동물의 숲' 등 지식재산(IP) 굿즈를 판매한다. 본점은 다음 달 6일까지 코오롱스포츠의 '안타티카' 팝업스토어를 열고 외투 상품을 선보인다.

신세계백화점 강남점은 연말 기프트 시즌을 맞아 오는 30일까지 '랩그로운(Lab Grown) 다이아' 팝업스토어(임시 매장)를 연다. 매장에서는 랩그로운 다이아몬드 상품을 20∼50% 저렴하게 판매한다.

현대백화점 무역센터점은 오는 30일까지 필기·독서 용품 전문 브랜드 '글입다' 팝업스토어를 열고 필기·독서 용품을 최초 판매가보다 최대 15% 할인해 판매한다. 판교점은 같은 기간 '시프트' 브랜드 팝업스토어를 열어 욕실용품을 최대 30% 할인 판매하고, 목동점은 침구류 브랜드 '빈컬렉션'의 팝업스토어를 연다.

이마트는 창립 32주년을 맞아 다음 달 10일까지 '고래잇 페스타'를 열고 할인 행사를 펼친다. 1차 행사로 다음 달 1일까지 반값 삼겹살 200t(톤)과 반값 겨울조개 100t, 30% 저렴한 햇딸기 125t을 선보인다. 또 '1865 리미티드 셀렉션 아티잔 까버네소비뇽'을 21% 할인하고 '까테나 자파타 32주년 에디션'을 33% 할인 가격에 내놓는다.

홈플러스는 오는 30일까지 '크레이지(CRAZY) 특가' 행사를 연다. 미국산 '옥먹돼 삼겹살·목심'(100g)을 1천원 미만에 선보이고 '남해안 생굴'(250g)과 '꿀밤고구마'(3㎏), '제주 밀감'(1.5㎏) 등을 할인가로 선보인다. 다음 달 3일까지는 국물 요리 관련 상품을 선보이는 '탕!탕!탕! 페스타'를 연다.

롯데마트는 다음 달 3일까지 '윈터 해피딜' 기획전을 연다. '팩 딸기' 전 품목을 두 팩 이상 구매한 고객에게 팩당 3천원을 할인하고 신품종 '실키 핑크 토마토'와 '익혀 먹는 대봉감', '상생 단감' 등 농산물을 특가로 선보인다. 한우와 호주산 소고기, 광어·방어·연어 모둠회 등 홈파티 먹거리도 할인 판매한다. 홈파티 메뉴와 곁들이기 좋은 가성비 와인도 준비했다.

신세계사이먼은 다음 달 7일까지 여주, 파주, 부산, 시흥 프리미엄 아울렛에서 각각 '사이먼 블랙프라이데이' 행사를 열어 스포츠, 아웃도어 상품 등을 할인 판매한다.

롯데온은 오는 30일부터 다음 달 3일까지 '광천김 연말 결산 빅세일'을 열어 광천김 인기 상품을 최대 40% 할인 판매한다.

11번가는 오는 30일까지 '겨울철 맞춤 건강 케어' 기획전을 연다. 행사에서 정관장과 종근당건강, 고려은단 등 브랜드별 스테디셀러를 최대 15% 할인 판매한다.

G마켓(지마켓)과 옥션은 오는 30일까지 '블랙프라이데이' 행사를 열고 디지털과 가전 상품 등을 특가로 판매한다. 행사 기간 라이브 방송을 통해 사은품 증정 등 이벤트를 연다.

