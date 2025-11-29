대형마트 3사, 홈파티 위한 먹거리 할인 판매

연말 모임이 많아지는 시기가 다가오면서 대형마트 3사가 홈파티를 위한 먹거리를 할인 판매한다. 제철을 맞은 딸기도 합리적인 가격에 선보인다.

롯데백화점 제공

29일 업계에 따르면 롯데마트가 다음달 3일까지 '윈터 해피딜' 기획전을 진행하고 연말 모임에 어울리는 인기 과일과 홈파티 먹거리, 가성비 와인 등 인기 식료품을 최대 50% 할인한다.

딸기 시즌 개막을 기념해 '팩 딸기 전 품목'을 2팩 이상 구매 시 팩 당 3000원 할인한다.

2팩 이상 구매 시 '산(山) 설향딸기(500g)'는 팩 당 1만3990원에, '금실딸기(500g)'와 '비타베리 딸기(500g)'는 팩 당 1만4990원에 판매한다.

연말 모임 수요를 겨냥해 홈파티 먹거리도 준비했다. '1++(9)등급 마블나인 한우 전 품목(각 100g·냉장·국내산)'은 30일까지 엘포인트 회원에게 최대 50% 저렴하게 판매한다.

수산 코너에서는 이색 먹거리로 '병어(4마리·해동·국산)'를 연중 최저 가격인 4마리 9960원에 판매한다.

홈파티에 곁들이기 좋은 가성비 와인도 마련했다. 해산물에 페어링하기 좋은 '샴페인 디발 코텔 브뤼(750ml)'는 한정수량으로 엘포인트 회원가 4만9900원에 판매한다.

대용량 신상품 '테이스티 심플 롤라이오 상그리아 BIB(3000ml)'는 1만9900원에 선보인다.

이마트는 다음달 10일까지 '고래잇 페스타'를 열고 신선식품부터 스마트기기, 가전까지 전 품목에 걸친 대형 프로모션을 진행한다.

행사 첫 주인 내달 1일까지 소비자 선호도가 높은 대표 먹거리 상품을 초특가에 선보인다.

국내산 삼겹살은 행사카드로 전액 결제 시 반값에 구매할 수 있으며, SSG닷컴에서는 27~28일 이틀간 판매된다. 남해안 생굴(250g·6980원), 꼬막(1㎏·6990원), 바지락(1㎏·7990원), 홍가리비(1.5㎏·9990원) 등도 신세계포인트 적립 시 특가로 제공된다.

겨울철 제철 과일인 햇딸기 '신선 그대로 딸기(500g)' 역시 다음 달 3일까지 시세 대비 30% 이상 저렴한 9984원에 판매된다.

이마트는 32주년을 기념해 해외 유명 와이너리와 협업한 한정판 와인도 선보일 예정이다.

'1865 리미티드 셀렉션 아티잔 까버네소비뇽'은 21% 할인된 2만9800원, '까테나 자파타 32주년 에디션(말벡·샤도네이)'는 33% 할인된 2만4800원에 선보인다.

홈플러스가 30일까지 제철 먹거리 등을 파격가에 제공하는 '크레이지(CRAZY) 4일 특가'를 개최한다. 다음 달 3일까지는 겨울철을 맞아 따뜻한 국물 요리템을 제안하는 '탕!탕!탕! 페스타'를 함께 진행한다.

미국산 '옥먹돼 삼겹살·목심(100g)'은 990원에 준비했다. 행사카드 결제 시 '딸기(500g)'와 캐나다산 '보먹돼 삼겹살·목심(100g)'은 50%, '특란 30구'는 1000원 할인한다.

마이홈플러스 멤버특가로 '한돈 브랜드 삼겹살·목심'과 '농협안심한우 구이류 전 품목'은 50% 할인하고 제철 맞은 '남해안 생굴(250g)'은 특가에 판매한다.

'탕!탕!탕! 페스타'에서는 마이홈플러스 멤버십 회원을 대상으로 국내산 '생물 대구'는 40% 할인, '동태'와 국내산 '생물 아귀', 국내산 '생물 병어'는 50% 할인한다.

국물 요리 필수 재료인 국내산 '친환경 표고버섯(400g)'은 40% 할인하고, 국내산 '쑥갓(봉)'과 '청도 미나리(봉)'는 1000원 할인해 제공한다.

롯데백화점이 내년 1월 4일까지 잠실 롯데월드타워 월드파크 잔디광장에서 '롯데타운 크리스마켓 마켓'을 선보인다.

오전 11시30분부터 오후 10시까지 매일 열리는 롯데타운 크리스마스 마켓에는 기프트, F&B(식음료), 체험형 상점 등 총 51개의 부스가 늘어선다.

오후 4시 이후는 다양한 혜택이 포함된 패스트 패스 등 유료 입장을 통해 운영되며, 오후 4시 이전에는 누구나 무료 입장이 가능하다.

올해 마켓의 대미로는 움직이는 빨강 하트 조명 장식을 추가한 13미터 높이의 '초대형 크리스마스 트리', 트리 주변으로 하루 다섯 차례 인공 눈을 분사해 기억에 남는 인증샷을 남길 수 있는 '스노우 샤워', 한 번에 30명 가량이 동시 탑승 가능한 '2층 회전목마' 등이 꼽힌다.

'롯데타운 크리스마스 마켓'의 사전 예약 3차분은 다음달 8일 판매를 시작하며, 12월 19일부터 마지막 날인 1월 4일까지 이용 가능하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지