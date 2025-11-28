캄보디아 ‘한국인 납치 살해’ 주범 조선족 리광호 검거

지난 8월 캄보디아 범죄 단지에서 한국인 대학생을 납치한 후 극심한 고문으로 사망하게 한 주범인 조선족이 현지 경찰에 붙잡혔다.

국가정보원은 경찰과 함께 27일 오전 4시(현지시간) 캄보디아 프놈펜에 있는 식당에서 한국인 대학생 박모씨를 사망하게 한 세력인 리광하오(리광호) 등 중국인 4명과 한국인 5명을 체포했다고 28일 밝혔다.

리씨는 중국 국적자로, 2023년 서울 강남 학원가에서 발생한 마약 사건을 저지른 공동 총책이기도 하다. 국정원은 리씨가 지난해 1월에 한국으로 마약 4㎏을 들여오다 적발돼 한국에서 체포 영장 발부 및 인터폴 적색 수배가 돼 있었다고 설명했다. 최근에는 한국인 등을 상대로 각종 스캠(사기) 범죄도 저질렀다.

지난 8월 캄보디아 범죄 단지에서 발생한 ‘한국인 대학생 고문·살해’ 사건의 주범인 중국 국적자가 다른 사건으로 현지 경찰에 붙잡혔다. 캄보디아 경찰은 27일 수도 프놈펜에서 살인 등 혐의를 받는 30대 중국 국적자 리광하오(리광호)씨 등 중국인 4명과 이들과 동행한 한국인 5명을 체포했다. 사진은 리씨 일행이 체포되는 모습.

국정원은 지난 8월 캄보디아 보코산에서 한국인 대학생의 시체가 발견된 후 사건에 연관된 스캠 조직 인물을 추적해 왔다. 이후 3개월 만에 핵심 배후 인물을 검거했다.

국정원은 숨진 대학생 박씨의 가족에게 전화해 돈을 요구하면서 “응하지 않으면 외국에 팔아버리겠다”고 협박한 사람과 박씨에게 강제로 마약을 흡입하게 하는 동영상에 등장하는 목소리가 리씨임을 확인하고 추격을 본격화했다.

리씨는 언론에 대학생 사망사건 주범으로 본인이 지목되자 프놈펜에서 권총을 가진 채 은신처를 옮기며 도망 다녔다.

국정원은 리씨가 프놈펜 차이나타운 중식당에 자주 나온다는 정보를 입수한 후, 자금세탁 혐의가 있는 한국인들과 식사를 마치고 나온 일당을 검거했다.

박씨는 지난 7월17일 가족들에게 “현지 박람회에 다녀오겠다”고 말한 뒤 캄보디아로 출국했고, 리씨 등 다수의 스캠조직에 팔려 다니며 지속적으로 폭행, 마약 강제흡입 등 고문당했다. 이어 한 달도 안 된 8월8일 보코산 일대에 주차된 차량 안에서 살해된 채 발견됐다.

지난 8월 캄보디아 범죄 단지에서 발생한 ‘한국인 대학생 고문·살해’ 사건의 주범인 중국 국적자가 다른 사건으로 현지 경찰에 붙잡혔다. 캄보디아 경찰은 27일 수도 프놈펜에서 살인 등 혐의를 받는 30대 중국 국적자 리광하오(리광호)씨 등 중국인 4명과 이들과 동행한 한국인 5명을 체포했다. 사진은 리씨 일행이 체포되는 모습.

리씨는 한국인 대학생 살해 혐의가 아닌 캄보디아에서 저지른 또 다른 사건으로 검거됐다. 캄보디아 수사 당국은 리씨를 상대로 범행 경위와 동기 등을 조사하고 있다. 향후 수사와 재판 모두 캄보디아에서 진행될 가능성이 큰 것으로 전해졌다.

국정원은 “앞으로도 경찰과 한 팀으로 박씨 사망에 책임 있는 모든 인물을 계속 추적할 것”이라며 “‘대한민국 국민을 건드리면 손해’라는 인식을 각인시켜 국제범죄 조직이 더 이상 한국인들을 해치지 못하도록 모든 역량을 동원해 나갈 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지