두나무 “업비트 해킹 회원 386억원 피해…심려 끼쳐 사과”

입력 : 2025-11-28 19:35:37 수정 : 2025-11-28 19:35:37
김건호 기자 scoop3126@segye.com

가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무는 27일 발생한 해킹 사고로 인한 회원 피해 규모가 약 386억원으로 파악됐으며 이 중 약 23억원을 동결했다고 28일 밝혔다.

 

서울 강남구 업비트 고객센터. 뉴시스

두나무 오경석 대표는 이날 사과문을 내고 “이번 침해 사고는 업비트의 보안관리가 미흡한 데 따른 것으로 변명의 여지가 없다”며 이같이 밝혔다. 오 대표는 “업비트는 27일 오전 당사 솔라나 계열 지갑에서 이상 출금을 탐지한직후, 관련한 네트워크와 지갑 시스템에 대한 전면적인 점검을 진행했다”고 설명했다.

 

이어 오 대표는 “이 과정에서 블록체인에 공개되어 있는 다수의 업비트 지갑 트랜잭션을 분석하면 개인 키(블록체인 지갑 주소와 자산에 접근할 수 있는 일종의 비밀번호)를 추정할 수 있는 당사의 보안 취약점을 발견해 조치했다”고 밝혔다. 두나무에 따르면 업비트 측 피해 자산은 약 59억원을 포함한 총 피해 규모는 445억원으로 파악됐다.

 

두나무는 회원 피해 자산은 업비트가 보유한 자산으로 전액 보전했다고 밝혔다.


김건호 기자 scoop3126@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

