농신보, '2025년 사업추진 마무리 전략회의' 개최

입력 : 2025-11-28 17:51:07 수정 : 2025-11-28 17:51:07
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

농림수산업자신용보증기금은 21일「2025년 제4차 신용보증 전략회의」를 개최했다. 농협중앙회 제공

 

농림수산업자신용보증기금(이사장 지준섭, 이하 '농신보')은 21일「2025년 제4차 신용보증 전략회의」를 개최했다고 밝혔다.

 

이날 회의는 농신보 조은주 상무와 전국 보증센터장 등 40여 명이 참석한 가운데 ▲ 사업추진 우수사무소 시상 ▲ 2025년 사업추진 현황 및 진도분석 등 순서로 진행됐다.

 

농신보는 올해 10월말 기준 신규보증지원액이 전년 대비 3,873억원 증가한 8조 원 수준에 달했으며, 현장마케팅 강화를 통해 청년 창업농귀농인의 안정적인 영농정착을 적극 지원해왔다.

 

또한, 약 1,400억원 가량의 부실채권을 정리해 농림어업인의 채무부담을 완화하고 신용회복을 지원했으며, 이는 소상공인취약계층 보호를 강조하는 정부 정책 방향과도 맞닿아 있다.

 

아울러, 농신보는 ▲ 청년창업농의 보증지원 추진 ▲ 농어업경영의 지속성장을 위한 경영컨설팅 전문화 ▲ 안정적 보증지원을 위한 정부 출연금 전입추진 등 2026년 주요 사업계획을 발표했다.

 

조은주 상무는 “농어업 분야에 대한 내실 있는 보증지원을 위해 현장지원을 더욱 강화하고, 담보력이 미약한 농림수산업자에게 자금을 지원하는 농신보 본연의 역할 수행에 최선을 다하자”고 강조했다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

