농협경제지주, 식품안전리더 발족으로 먹거리 신뢰 높인다

농협경제지주가 24일 대전광역시에서 개최한 ’식품안전리더’ 발대식에서 이천일 품목지원본부장(첫줄 오른쪽 8번째), 장지윤 식품지원부장(6번째), 구본민 세스코 상무(7번째) 등 관계자들과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 농협중앙회 제공

농협경제지주(농업경제대표이사 박서홍)는 24일 대전광역시에서 ’식품안전리더’ 발대식을 개최했다.

발대식에는 이천일 품목지원본부장, 장지윤 식품지원부장, 농축협 식품안전리더를 비롯해 식품의약품안전처 농수산물안전정책과, 식품안전솔루션 전문위탁업체 ㈜세스코 관계자 등 90여 명이 참석했다.

이날 행사에서는 ▲식약처 농산물 안전관리 정책 동향 안내 ▲경제지주 식품안전 지원 사업 소개 ▲현장 관리 우수사례 공유 ▲지역별 전문 담당자 매칭 및 팀빌딩 등 다양한 프로그램을 실시했다.

’식품안전리더’에는 식품안전관리 우수 농축협 하나로마트 소속 직원 총 54명이 선정되었다. 이들은 관내 농축협 판매장 식품안전 관리 지원 등을 통해 식품안전 자율관리 체계 구축에 앞장설 계획이다.

농협경제지주는 ▲내·외부 교육 이수 ▲자격증 취득 ▲식품안전 리스크 개선 아이디어 제안 등 식품안전 관련 주요 활동에 대한 포인트 제도를 운영해 우수한 성과를 보인 식품안전리더를 대상으로 표창 수여와 워크샵을 실시할 예정이다.

박서홍 농업경제대표이사는 “이번 발대식은 농축협부터 식품안전 유관기관까지 처음으로 한 자리에 모여 소비자에게 안전한 농산물을 공급하기 위한 방안을 논의한 뜻깊은 자리”라며 “이번 기회를 계기로 생산부터 소비까지 전 과정의 식품안전 관리 수준을 한층 더 높여 신뢰받는 농협경제지주가 되도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지