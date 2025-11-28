농협중앙회, '도시학교 스쿨팜' 전국 시도교육청과 협력해 확대 추진

농협중앙회는 현재 전북 등 일부 지역에서 시도교육청(교육지청), 지자체, 지역사회와 함께 학교 내 유휴시설을 이용하여 스쿨팜을 운영하고 있다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)는 26일 농심천심운동의 일환으로 우리 농산물의 소중함을 배우는「도시학교 스쿨팜」을 전국 시도교육청과 협력하여 전국적으로 확대한다고 밝혔다.

농협중앙회는 현재 전북 등 일부 지역에서 시도교육청(교육지청), 지자체, 지역사회와 함께 학교 내 유휴시설을 이용하여 스쿨팜을 운영하고 있다. 학생들은 ▲ 텃밭조성 ▲ 씨앗심기 ▲ 수확 ▲ 관찰일지 작성 등으로 농업을 체험하고 식체험, 김장체험 등을 통해 우리 농산물의 소중함을 배운다. 이와 더불어 시니어 사업단(팜 코디네이터)을 통한 텃밭관리와 교육을 실시하는 등 다양한 방식으로 운영되고 있다.

2025년도 농협미래전략연구소의 농업ㆍ농촌에 대한 도시민 인식조사에 따르면 응답자의 84%가 초중고 교과과정 내 농업ㆍ농촌 교육의 필요성에 대해 긍정적인 답했으며, 교육과정은 농업의 공익적 가치 인식 교육(42%), 농촌 생활 체험 실습(23%), 농업 분야 직업교육(16%), 텃밭가꾸기(10%), 전통식문화 교육(김치의 역사, 장담그기 등) 순으로 조사됐다.

농협은 기존 일부 지역에서의 스쿨팜사업을 2026년부터 농심천심운동의 핵심과제로서 전국적으로 확대ㆍ추진할 계획이다. 이를 위해 ▲ 교육청, 지자체와의 MOU ▲ 유관 기관과의 협업 ▲ 체험 예산 지원 등을 통해 스쿨팜 시설을 조성하고 지역별 특성에 맞는 다양한 형태의 체험, 교육과정 등을 개발한다.

농협중앙회 박종탁 미래전략처장은 “학교내 텃밭을 통하여 자라나는 학생들에게 농업의 소중함과 우리 농산물의 중요성은 물론 자연을 접하면서 정서적 안정과 건강한 식습관을 함양하고 친구들과 농작물을 키우면서 협동심을 기르는 다양한 효과를 기대한다”말했다.

