국민의힘, ‘성추행 의혹’ 장경태에 “즉각 의원직 사퇴해야”

국민의힘은 28일 성추행 의혹이 제기된 더불어민주당 장경태 의원에 대해 “의원직을 사퇴해야 한다”며 압박에 나섰다. 국민의힘은 수사와 별개로 장 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소할 방침이다.

국민의힘 중앙여성위원회 서명옥 위원장은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “장 의원은 여성의 의사와 무관하게 무리한 신체 접촉을 하는 영상이 공개됐다”며 “명백히 위계에 의한 성추행”이라고 밝혔다.

더불어민주당 장경태 의원이 지난 27일 국회에서 취재진 질문을 받으며 이동하고 있다. 연합뉴스

서 위원장은 “고 박원순 전 서울시장, 오거돈 전 부산시장, 안희정 전 충남도지사 등 민주당 인사들이 지위를 앞세워 저지른 성범죄 사건을 아직도 생생히 기억하고 있다”며 “민주당은 ‘피해 호소인’이라는 해괴한 말로 피해자에게 2차 가해를 가하기까지 했다”고 지적했다.

그러면서 “민주당이 이번에도 가해자의 편에 설 것인지, 피해자의 편에 서서 책임 있는 조치에 나설 것인지 국민들은 지켜보고 있다”며 “장 의원은 성추행 피해자에게 무릎 꿇고 사과하는 것은 물론, 의원직을 사퇴할 것을 강력히 촉구한다”고 덧붙였다. 국민의힘 최수진 원내수석대변인도 논평을 통해 “단순한 성비위를 넘어, 국회의원이라는 우월적 지위를 이용해 약자인 보좌진을 유린한 악질적인 권력형 성폭력이자 최악의 갑질”이라며 “장 의원은 구차한 변명 뒤에 숨지 말고, 즉각 의원직을 사퇴하고 수사에 임하라”고 촉구했다.

경찰에 따르면 지난 25일 서울 영등포경찰서는 장 의원으로부터 성추행을 당했다고 주장하는 한 여성의 고소장을 접수했다. 고소인은 지난해 말 장 의원이 부적절한 신체 접촉을 했다고 주장하고 있다. 현재 서울경찰청이 사건을 넘겨받아 수사에 착수한 상태다. 민주당 정청래 대표는 장 의원의 성추행 의혹에 대해 전날 윤리감찰단 진상조사를 지시했다.

장 의원은 성추행 의혹에 대해 허위 사실이라는 입장이다. 그는 전날 사회관계망서비스(SNS)에 “허위, 무고에 대해 강력 대응한다”며 “전혀 사실이 아닌 허위 무고와 관련, 음해에 대해 법적 조치를 포함해 강력 대응하겠다”고 밝혔다. 장 의원은 국회에서 기자들과 만나서도 “전혀 사실무근이다. 무슨 사실이 없는데 무엇을 설명하나”라며 “일단 정보공개청구를 했기 때문에 해당 고소장을 보고 확인해서 강력하게 대응할 것”이라고 말했다.

