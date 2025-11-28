“장남처럼 살아왔다”…한혜진, 처음 밝힌 오래 묻어둔 가족사

모델 한혜진. 유튜브 채널 ‘한혜진’ 캡처

오랜 시간 마음 한구석에 묻어두었던 이야기가 결국 드러났다. 강한 척 웃어 넘기던 그는 뜻밖의 한마디에 이내 고개를 떨궜다. 그동안 누구에게도 쉽게 털어놓지 못했던 ‘가족’의 이야기는 그렇게 터져 나왔다.

모델 한혜진이 무속인을 만나 그동안 마음에 쌓아둔 가족사를 털어놓으며 눈물을 흘렸다. 지난 16일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 한혜진과 절친 배우 배정남이 영화 ‘파묘’ 자문위원으로 알려진 무속인 고춘자를 찾아 상담을 받는 모습이 그려졌다.

무속인은 한혜진을 보자마자 “딱 무당이다. 기가 너무 세서 본인 점을 본인이 친다”고 말하며 이목을 집중시켰다. 이어 “모델 생활 안 했다면 지금 이 자리(무당)가 본인 자리”라고 단언했고, “신한테서 도망가면 신이 더 빨리 온다”라고 말해 스튜디오를 술렁이게 했다.

무속인의 점사를 듣고 결국 눈물을 보인 한혜진 모습. 유튜브 채널 ‘스브스 예능맛집’ 캡처

이날 상담에는 며느리 무속인까지 동행해 이례적인 ‘투트랙 점사’가 진행됐다. 며느리 무속인은 한혜진을 보며 “계해년 한씨 집안에는 원래 장군이 태어났어야 한다. 그런데 여자로 태어나 남자아이처럼 길러졌다”고 말했다. 그러면서 “부모가 있어도 내 정을 형제에게 뺏기고, 너무 불쌍하고 안타깝다”고 덧붙였다.

이어 “처음부터 모델 하겠다는 의욕이 있었던 사주가 아니다. 하다 보니 성공했지만 너무 지쳤다. 쉬고 싶은데 쉴 수가 없고, 내려놓고 싶은데 내려놓을 수가 없다”며 “아버지 쳐다보면 불쌍하고 엄마 쳐다보면 가련하고, 불쌍하고 안타깝다”라고 말했다.

“너 엄마 평생 골골이 삼신으로 살았는데 얼마나 불쌍하냐. 그래서 내 몸 아픈 줄 모르고 일하고 계신대”라는 무속인의 말에 한혜진은 당황한 듯 미소를 지었지만, 이내 눈시울이 붉어지기 시작했다.

무속인은 “10년 동안 너를 위한 시간을 가져본 적이 없다. 눕고 싶은데 누우면 못 일어날까 봐 쉬지도 못했다. 이제는 너 자신을 위해 살아라”라고 조언했다.

무속인의 점사를 듣고 방송에서 처음으로 가족사를 털어놓는 한혜진 모습. 유튜브 채널 ‘스브스 예능맛집’ 캡처

이 말을 들은 한혜진은 결국 조심스레 가족사를 꺼냈다. 그는 “아버지가 만혼이었다. 칠남매 중 맞이셨고 장가도 늦게 가셨다”며 “첫아이가 딸이라 엄마가 많이 힘드셨다고 한다. 빨리 아들을 봐야 한다는 생각에 몸을 풀자마자 연년생으로 남동생을 낳으셨다”고 말했다.

그러면서 “집에서는 여자 맏이로 자랐지만, 늘 장남 같은 마음으로 살아왔다”고 털어놨다.

스튜디오에서 딸의 모습을 지켜보던 한혜진의 어머니도 눈물을 보이며 “혜진이가 집안의 장손 노릇 다 했다. 동생 어릴 때도 혼자 다 감당했다. 어렸을 때부터 혼자 터득하며 살아왔다”고 말했다.

이날 무속인은 한혜진의 연애사도 언급했다. “결혼할 사람이 있었다. 그 사람이 마음의 상처를 많이 받았다. 산 귀신의 마음에 한혜진 씨가 쏙 들어가 있다. 헤어진 사람이 아직 마음에 품고 있다. 그래서 혜진 씨가 만나는 사람마다 깨진다”며 옛 연인의 감정이 걸림돌이 되고 있다고 짚었다.

또 “만났던 남자들을 죄다 먹여 살렸다. 그것만 해도 집 한 채는 지었다”라는 말에 한혜진은 “어릴 때 만난 남자친구들이 불쌍하고 가여워 보였다”고 인정했다.

무속인의 점사를 듣고 있는 한혜진과 배정남. 유튜브 채널 ‘스브스 예능맛집’ 캡처

결혼 운 역시 화제가 됐다. 무속인은 “내후년까지 마지막 성혼이 들어와 있다. 결혼할 사람이 있다. 연하와 인연이 있다”고 말했고, 한혜진은 예상치 못한 말에 놀라면서도 웃음을 감추지 못했다.

경고도 이어졌다. “내년에 사고수가 있다. 나무 심지 마라. 심다가 사고 난다”라며 조언을 건넸고, “삼재 동안에는 집 손대지 마라. 우물·돌·문 절대 건드리지 말라. 차도 바꾸지 마라”라고 거듭 강조했다.

한혜진이 어머니를 향해 품어온 감정은 이번 방송에서 처음으로 구체적인 가족사와 함께 드러났지만, 그동안의 행보를 돌아보면 보호자처럼 행동해온 딸의 모습은 곳곳에서 엿보였다.

2020년 동반 화보 촬영에 나선 한혜진 모녀. MBN 제공

2020년 MBN 시니어 모델 오디션 프로그램 ‘오래 살고 볼 일-어쩌다 모델’에서 두 사람은 모녀 동반 화보 촬영에 나섰다. 당시 스튜디오에 등장한 어머니는 “시니어 모델을 하고 싶었는데, 딸이 안 된다고 말렸다”고 털어놔 한혜진을 당황하게 했다.

같은 프로그램 방송 전 진행된 인터뷰에서 한혜진은 “어머니가 시니어 모델에 도전하고 싶어 했으나 만류했다”고 밝히며 “재능도 말주변도 좋은 엄마를 한 번 지원하게 해드릴 걸 후회한다. 시즌2가 생기면 MC석이 아니라 어머니를 응원하는 가족석에 있고 싶다”고 전한 바 있다.

늘 바쁜 일정 속에서도, 어머니가 하고 싶어 하는 일을 먼저 살피려 했던 그의 모습이 그때도 확인됐다.

연예계에서 오랫동안 프로페셔널한 모델로 활동해온 한혜진은 이번 ‘미운 우리 새끼’에서 커리어 뒤에 자리했던 첫째 딸의 역할과 책임감, 그리고 말 못 했던 무게를 처음으로 자세히 털어놨다. 가족을 위해 앞만 보고 달려온 세월이 자신에게 남긴 흔적을 고백한 그의 진심은 시청자들에게 깊은 울림을 전했다.

