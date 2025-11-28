푸틴 "미 평화 계획은 협상의 토대일 뿐… 우크라군 철수 전제돼야"

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나와의 전쟁을 해결하기 위한 미국의 평화계획과 관련된 논의에 진지하게 임하겠다고 밝혔다. 다만, 그는 평화계획은 “논의의 토대”일 뿐이라면서 향후 협상을 통해 계획의 조정이 필요하다고 강조했다.

27일(현지시간) 미국 CNN 방송에 따르면 푸틴 대통령은 이날 키르기스스탄수도 비슈케크에서 열린 집단안보조약기구(CSTO) 정상회의가 끝난 뒤 기자회견에서 미국 대표단이 다음주 초반 러시아 수도 모스크바를 찾을 예정이라고 공개했다. 그는 “우크라이나 사태를 해결하기 위한 미국 계획을 진지하게 논의할 준비가 끝났다”며 “우리도 미국과 전략적 안정성을 기꺼이 논의할 것”이라고 덧붙였다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령. AFP연합뉴스

다만, 푸틴 대통령은 미국의 평화 계획에 대해 “합의문 초안은 없다”며 “일반적으로 이것이 향후 협정의 토대로 활용될 수 있다는 데 동의한다. 그러나 현재 최종 버전은 없다”고 말했다. 그는 미국과 우크라이나가 스위스 제네바에서 논의한 뒤 수정된 계획안을 러시아가 전달받았으며, 당초 28개 항으로 구성됐던 계획이 제네바 회담을 거쳐 4개 분야로 분류된 것으로 안다고 덧붙였다.

또 미국이 러시아의 입장을 고려하고 있지만 계획의 일부는 여전히 논의돼야 한다고 밝혔다. 특히 크림반도와 돈바스(도네츠크와 루한스크)를 러시아 영토로 인정하는 문제가 미국과 러시아의 핵심 협상 주제가 돼야 한다고 강조했다.

푸틴 대통령은 종전 조건을 구체적으로 제시하기도 했다. 그는 “만약 우크라이나군이 그들이 점령한 영토에서 떠난다면 우리는 전투 작전을 멈출 것이다. 그들이 그렇게 하지 않으면 우리는 군사적 수단으로 이를 달성할 것”이라고 말했다.

볼로디미르 젤렌스키 대통령이 이끄는 우크라이나 정부에 대한 거부 입장도 밝혔다. 푸틴 대통령은 “우리는 결국 우크라이나와 합의하고 싶다. 그러나 지금은 법적으로 불가능하다”며 우크라이나 지도부가 법적 정당성을 잃었다고 말했다. 러시아는 젤렌스키 대통령이 임기 만료 후에도 계엄령을 이유로 대선을 치르지 않고 있다는 점을 지속해서 문제 삼고 있다. 푸틴 대통령은 영토 문제를 포함한 협정을 국제적으로 인정받는 것이 중요하다면서도 우크라이나 현 정부의 인정을 받는 것은 필요하지 않으며 이들과 협정을 체결하는 것도 무의미하다고 거듭 주장했다.

협상을 위해 다음주 러시아로 올 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사 스티브 위트코프가 러시아 편향적이라는 비판에 대해서는 “그는 미국의 이익을 옹호하는 미국 시민”이라며 “터무니 없다”고 부인했다. 또 위트코프 특사와 유리 우샤코프 크렘린궁 보좌관의 통화 내용이 유출됐다는 보도에는 “가짜일 수 있고, 실제로 도청된 것일 수 있지만 도청은 우리나라에서 형사 처벌 대상”이라고 말했다.

