인천공항, ‘에어포트 이노베이트2025’서 미래공항 모델 발표

인천공항공사가 ‘에어포트 이노베이트 2025’에서 미래공항의 모델을 선보였다.



인천국제공항공사는 26일부터 이틀동안 부산 시그니엘 호텔에서 열린 ‘에어포트 이노베이트 2025’에서 전 세계 공항 관계자 및 전문가들에게 인천공항의 미래 발전 방향을 제시하고 스타트업 기업들의 기술을 홍보했다고 28일 밝혔다.

27일 ‘에어포트 이노베이트 2025’ 참석자들이 인천국제공항공사가 육성한 스타트업들의 홍보 마케팅 부스를 둘러 보고 있다.

이 행사는 국제공항협의회(ACI)가 주관하는 글로벌 행사로 전 세계 공항 및 관련 업계 기업들이 모여 공항의 미래기술을 논의하는 자리이다.

올해는 인천국제공항공사 김범호 부사장을 비롯해 500여명의 공항 관계자 및 전문가들이 참가해 공항 산업의 혁신적인 기술과 아이디어를 공유했다.

이날 연사로 나선 김범호 부사장은 공항 내 모든 정보와 인프라, 데이터를 AI 기술을 활용해 연결하는 ‘초연결 공항’을 새로운 미래 공항 모델로 제시했다.

이를 실현하기 위한 세 가지 핵심 기반으로 △실시간 공항 운영 정보를 분석‧예측하는 TAM(공항통합운영체계) △로봇, 자율주행 등 첨단 인프라를 안정적으로 연결하는 5G 전용망 △데이터 기반 기술혁신을 촉진하는 AI 혁신허브를 손꼽았다.

또 공사는 양일 간 인천공항이 육성한 스타트업 기업들의 홍보 부스를 운영하며, 공항의 미래를 변화시킬 수 있는 국내 기술들을 소개했다.

구체적으로 공항 내에서 자유롭게 움직이는 실내 자율주행 셔틀을 개발·공급 중인 ㈜웨어러블에이아이와 항공기 내 배터리 화재를 조기 진압하기 위한 파우치를 개발 중인 ㈜알머티리얼즈을 적극적으로 알렸다.

해당 기업들은 지난 4월부터 시작된 ‘인천공항 스타트업 육성사업’에 선정된 기업들로, 공사는 기업의 장기적인 성장을 위해 맞춤형 멘토링, 네트워킹 확대, 투자 유치 역량강화 등 다양한 동반성장 프로그램을 제공 중이다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “이번 행사를 통해 인천공항의 새로운 디지털 혁신 비전과 더불어 공사가 지원한 스타트업들의 우수한 기술력을 글로벌 시장에 알렸다”며 “앞으로도 공사는 국내 공항산업 뿐만 아니라 세계 공항의 디지털 혁신을 선도할 수 있도록 기술력을 강화해나가겠다”고 말했다.

