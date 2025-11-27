롯데백화점, 2026여수세계섬박람회 성공 개최 홍보 협력

2026여수세계섬박람회 조직위원회는 27일 롯데백화점 광주점과 섬박람회 성공 개최와 홍보 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

협약식에는 롯데백화점 광주점 김대원 점장과 조직위 김종기 사무총장이 참석했다.

2026여수세계섬박람회 조직위원회가 27일 롯데백화점 광주점과 섬박람회 성공 개최와 홍보 협력을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 섬박람회 조직위 제공

이번 협약에 따라 롯데백화점은 롯데몰여수점 2층 유휴공간을 조직위에 무상 제공하며, 조직위는 해당 공간에 팝업부스를 조성해 공동 운영한다.

조직위는 팝업부스를 통해 섬의 가치와 박람회의 개최 취지를 소개하고, 관람객 참여를 유도하는 체험형 홍보관으로 조성해 내년 1월부터 본격적으로 운영할 예정이다.

김종기 조직위 사무총장은 “이번 협약이 기업과 지역이 상생하는 좋은 사례가 되길 바란다”며 “앞으로도 이와 같은 협업이 지속적으로 이뤄지길 기대한다”고 밝혔다.

한편, 2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’란 주제로 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 여수 돌산 진모지구, 금오도, 개도, 여수세계박람회장 일원에서 개최된다.

