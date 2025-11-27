S&P "IMA 사업자, 모험자본 공급 확대로 자본 여력 감소는 불가피"

국제 신용평가사 S&P 글로벌 레이팅스는 27일 국내 대형 증권사 두 곳이 종합투자계좌(IMA) 사업자로 지정된 데 대해 기업금융 공급은 확대되겠지만 이들 증권사의 자본 여력 감소는 불가피할 것이라고 전망했다.



S&P는 이날 보고서에서 "미래에셋증권[006800]과 한국투자증권은 관련 규정에 따라 2028년까지 IMA 및 발행어음 잔액의 25% 이상을 모험자본에 투자해야 한다"며 이에 따라 해당 증권사들이 "시장 리스크에 더욱 노출될 것"이라고 예상했다.

미래에셋증권과 한국투자증권 사옥. 연합뉴스

일단 S&P는 자사의 기본 시나리오에 따르면 두 증권사가 "상대적으로 위험성 있는 자산인 주식 및 펀드의 완만한 비중 확대에 따른 자본 압박을 감내할 수 있을 것"으로 평가했다.



미래에셋증권과 한국투자증권의 위험조정자본 비율은 2024년 말 기준 각각 9.1%, 9.3%에서 향후 약 8.1%, 8.0% 수준으로 하락할 것으로 추정되는데, 이는 S&P가 적정한(adequate) 자본 및 수익성 수준으로 평가하는 하단 선인 7%를 여전히 상회하는 수준이다.



그러나 S&P는 "주식 및 펀드에 대한 공격적인 투자 비중 확대는 신용등급 하방 압력으로 이어질 수 있다"고 지적했다.



미래에셋증권과 한국투자증권이 IMA를 통해 조달한 자금의 40%를 주식 또는 펀드에 투자한다고 가정할 경우 양사의 위험조정자본 비율이 각각 약 7.4%와 7.1%로 하락할 것으로 추정되기 때문이다.



또한 S&P는 "금융당국이 IMA를 통해 조달하는 자금의 최소 70%는 만기가 1년 이상이 되도록 규정하고 있는 점을 고려할 때 증권사들의 자금조달 및 유동성 수준을 크게 훼손하지는 않을 것"이라면서도 "다만 장기 기업금융의 경우 여전히 자금조달과 만기 불일치를 야기할 수 있다"고 지적했다.

<연합>

