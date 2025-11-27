‘남욱 소유 의심’ 청담 빌딩 동결 풀리나

대장동 개발 비리 의혹 1심에서 ‘추징금 0원’을 선고받은 남욱 변호사 측의 건물에 대한 추징보전을 풀어달라는 소송이 27일 시작됐다.



서울중앙지법 민사47부(재판장 하성원)는 이날 A법인이 제기한 제3자 이의의 소 첫 변론기일을 열었다. A법인은 남 변호사 측근의 부인과 정영학 회계사의 가족이 공동대표를 맡고 있는 것으로 알려졌다.

남욱 변호사. 뉴스1

원고인 A법인 측 법률대리인은 “이 사건 피의자는 남욱이지만 소유자는 원고다. 피의자 재산이 아니라서 제3자로 추징보전 처분 취소를 구하는 것”이라며 “마약류 불법거래 방지에 관한 특례법 43조를 보면 몰수보전명령은 상소가 없으면 실효된다. 이 사건 요지의 피의자 공소사실에 대해선 무죄 판결이 선고되고 검찰이 항소하지 않아 확정됐다”고 주장했다. 반면 피고인 법무부 측은 “재산의 실질 소유가 원고인지 피의자인지 판단하려면 재산 명의자, 재산 자금 출처 등을 봐야 한다”며 “피고는 이 사건 청담동 건물이 남욱에 귀속한다고 주장한다”고 반박했다.



앞서 검찰은 2021년 남 변호사 등을 기소하면서 이 사건 청담동 건물을 포함한 재산 2000억원가량에 대해 추징보전을 청구했다. 청담동 건물은 2022년 검찰이 남 변호사가 차명으로 소유한 건물이라고 판단해 추징보전했다. 추징보전은 범죄수익으로 의심되는 재산을 임의로 처분하지 못하도록 법원의 확정 판결까지 묶어두는 조치다. 하지만 대장동 사건 1심 재판부는 남 변호사에 추징금을 부과하지 않았고, 검찰은 항소를 포기했다.

