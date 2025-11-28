힙하게, 핫하게… 1030 ‘취향저격’ 놀이터

27일 서울 성동구 성수역 4번 출구 ‘트렌드랩 성수점’. 편의점 이마트24가 내일부터 정식 개장하는 플래그십스토어다. 매장에 들어서자마자 화장품과 패션의류가 한눈에 들어왔다. 이곳에서는 10~20대 여성들에게 인기가 많은 화장품 브랜드 ‘어뮤즈’와 온라인 패션 플랫폼 ‘W컨셉’의 프론트로우 의류·신발 등을 판매한다.

이마트24 트렌드랩 성수점 내부 모습. 이마트24 제공

이번 플래그십스토어는 10∼20대와 유행에 민감한 30대 고객을 핵심타깃으로, 이마트24가 지향하는 새로운 브랜드 정체성과 비전을 효과적으로 보여줄 목적으로 만들어졌다. 일반적인 편의점과 달리, 브랜드 체험형 플랫폼의 역할을 하는 ‘힙한 편의점’을 지향한다.

인테리어 역시 노출 콘크리트와 철물 기둥 등 투박하면서도 감각적인 소재를 활용해 성수만의 개성적인 분위기를 느낄 수 있도록 표현했다. 100㎡ 규모 매장은 브랜드팝업존·이벤트존·스타상품존·투-고 카페존 4개 핵심공간으로 구성했다. 화장품·의류 등이 전시된 브랜드팝업공간은 3개월마다 브랜드를 바꿔 선보일 예정이다.

이벤트존에선 10~30대가 좋아하는 차별화 신상품과 이마트24 MD들의 실험적인 트렌드 상품을 만날 수 있다. 인기 게임 ‘트릭컬 리바이브’와 인기 애니메이션 ‘귀멸의 칼날’ 굿즈 등을 선보인다.

스타상품존은 이마트24의 상품경쟁력을 상징하는 공간이다. 손종원·최현석·여경래·오스틴강 등 스타셰프와의 협업 상품들을 판매한다. 편의점 속 작은 카페를 개념으로 한 투-고 카페존에선 즉석커피 5종, 과일 리얼 스무디 6종 등을 판매한다. 최진일 이마트24 대표이사는 “이마트24가 ‘가장 트렌디하고 힙한 편의점’이자 ‘1030세대를 가장 잘 아는 편의점’이라는 새로운 이미지를 각인시킬 것”이라고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지