복지부 “‘尹정부 의대증원 예측 부적정’ 감사 결과… 적극 반영”

감사원이 27일 윤석열정부의 의대 정원 증원 추진 과정에 전반적으로 문제가 있었다는 감사 결과를 공개한 것과 관련해 보건복지부는 “향후 업무에 적극적으로 반영하겠다”고 밝혔다.

서울 시내 한 대학병원에서 의료진이 이동하고 있다. 뉴시스

복지부는 이날 입장문을 통해 “감사원에서 통보한 분석 결과는 의료 인력 수급 관련해 수급추계위원회에서 참고자료로 활용할 예정”이라고 했다. 현재 복지부 산하 의사인력수급추계위에서 2027년도 의대 정원 등 향후 의사 인력이 얼마나 필요할지에 대해 논의하고 있다.

복지부는 “의대 정원 결정이 합리적이고 과학적인 근거에 기반해 보건의료정책심의위원회 등에서 충분한 숙의를 거쳐 결정되도록 노력하겠다”고 했다.

감사원은 이날 윤석열정부의 의대 증원 정책과 관련해 부적정한 예측을 토대로 증원 규모가 결정된 것이란 조사 내용을 발표했다. 정책 논의 당시 조규홍 전 복지부 장관은 단계적 증원을 원했지만, 윤석열 전 대통령과 대통령실에선 “한 번에, 더 증원해야 한다”며 이에 반대하면서 이후 2000명 일괄 증원안이 추진된 것으로 조사됐다.

