“올레길은 나를 다시 살린 길”… 암 이겨내고 제주올레 첫 100회 완주 80세 한창수씨

“제주 올레길은 나를 다시 살린 길입니다.”

제주 한 바퀴를 잇는 올레길 27개 코스 437㎞를 100번 걸은 완주자가 탄생했다. 주인공은 한창수(80)씨로, 올레길 100회 완주자는 한씨가 처음이다.

올레길 100회 완주자 한창수씨(왼쪽)과 서명숙 사단법인 제주올레 이사장. 사단법인 제주올레 제공

한씨는 27일 “올레길을 완주한 딸을 보고 ‘나라고 걷지 못할까’란 마음에 2010년 4월 4일 생일 처음 올레길을 걷기 시작했다”고 말했다.

당시 서울에 거주하던 한씨는 제주 지리에 익숙하지 않은 데다 올레길도 처음이라 같은 길을 반복해서 걷는 등 많이 헤맸다. 결국 그는 걷기 시작한 지 나흘 만에 서귀포시 남원읍에 집을 구하고 본격적으로 올레길을 걷기 시작했다.

하지만 올레길 걷기 매력에 빠져들기도 전 2012년 흉선암과 2013년 혈액암, 2014년 전립선암을 잇따라 진단받으면서 수술과 항암·방사선 치료를 받으며 힘든 시간을 보냈다.

긴 시간 수술과 치료를 받으며 체력이 약해져 서 있는 것조차 어려웠지만, 치료받지 않는 날에는 조금씩 걷기를 이어가며 몸을 회복했고 2017년 12월 21일 마침내 첫 완주증을 받았다.

그는 이후에도 걷기를 멈추지 않고 꾸준히 올레길에 도전, 지난 25일, 15년 7개월 21일 만에 총 4만3136㎞를 걸어 100번째 완주를 달성했다. 지구 둘레(약 4만㎞) 한 바퀴보다도 더 걸은 셈이다.

그는 올레꾼을 위해 직접 지팡이를 만들어 후원하고, 여전히 매일 2만보 이상을 꾸준히 걸으며 10년 안에 150번째 완주를 목표로 하고 있다.

한씨는 “나에게 제주올레 길은 생명의 길이고, 나를 다시 살린 길”이라고 100회 완주 소감을 전했다.

사단법인 제주올레 안은주 대표는 “한창수씨 100회 완주는 기록도 대단하지만, 오랜 시간 꾸준히 올레길을 걸어주신 그 마음이 주는 감동이 무엇보다 크다”며 “많은 분이 나이나 건강을 이유로 올레길 걷기를 두려워하지 말고, 하루라도 빨리 길로 나서 건강과 성취감을 함께 경험하길 바란다”고 말했다.

제주 올레길은 2007년 올레길 1코스가 만들어진 이후 2025년 11월 기준 437㎞에 달하는 총 27개 코스를 만들어 운영하고 있다. 이 중에는 추자도와 우도 등 부속섬도 포함돼 있다.

