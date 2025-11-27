행정기관 입주 세종시 8층 건물서 불…입주민 등 300명 대피

행정기관 사무실이 입주해있는 세종시의 한 건물에서 불이났으나 40분만에 진화됐다. 건물 안에 있던 300여명은 자력으로 대피해 인명피해는 없었다.

27일 소방당국에 따르면 이날 오전 11시 15분쯤 세종시 어진동 케이티앤지(KT&G) 세종타워에서 “옥상 실외기에서 불이 났다”는 신고가 접수됐다.

27일 불이 난 세종시의 한 건물.

이 건물엔 행정안전부 별관과 대통령직속지방시대위원회, 2027 충청 유니버시아드대회 조직위원회, 한화에너지 본사가 입주해있다.

소방당국은 장비 22대와 인력 50여명을 동원해 40분만인 낮 12시쯤 불을 껐다. 건물에 있던 300여명은 안전하게 대피해 인명피해는 없었다.

세종시는 이날 오전 11시43분 빌딩 화재 발생을 알리는 재난 문자를 발송했다. 시는 재난문자에서 ‘입주민들은 신속히 건물 밖으로 대피하고 인근 차량은 우회해 달라’고 당부했다.

불은 건물 1층 식당 주방에서 최초로 난 것으로 소방 당국은 보고 있다.

소방 당국 관계자는 “1층과 옥상 실외기에서 불이 났는데, 옥상 실외기 화재와 1층 식당 화재와의 연관성을 조사하고 있다”고 말했다. 소방당국은 화재 원인을 규명할 방침이다.

