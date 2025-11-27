업비트, 540억원 규모 해킹 발생…“전액 보전 예정”

국내 최대 가상자산(디지털자산) 거래소 업비트에서 해킹으로 540억원 규모 디지털자산이 탈취됐다.

업비트. 연합뉴스

27일 업비트 운영사 두나무는 일부 솔라나 네트워크 계열 디지털자산에서 비정상적인 출금 행위가 탐지됐다고 공지했다.

공지에 따르면 업비트는 이날 새벽 4시 42분경 Solana 네트워크 계열 자산 일부(약 540억원 상당)가 알 수 없는 외부 지갑으로 전송된 정황을 확인했다. 이에 관련 네트워크 및 지갑 시스템에 대한 긴급 보안 검토를 시행했다. 점검 시간 동안 모든 디지털자산 입출금 및 입금 반환 절차가 일시 중단됐다.

업비트는 회원 자산에 피해가 발생하지 않도록 업비트 보유 자산으로 전액 보전할 방침이다.

오경석 두나무 대표는 공지에서 “오늘 긴급하게 진행된 디지털 자산 입출금 서비스 점검과 비정상 출금 상황으로 인해 회원 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 깊이 사과드린다”고 밝혔다. 이어 “비정상 출금으로 인해 발생한 손실 규모는 확인 즉시 내부적으로 파악 완료했다”며 “회원 자산에 어떠한 피해도 발생하지 않도록 업비트 보유 자산으로 전액 보전할 예정”이라고 말했다.

