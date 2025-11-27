우리 아기 기침하는 이유… 알고 보니 ‘새 식구’ 때문? [수민이가 궁금해요]

반려동물 양육 인구 1500만 시대다. 반려동물은 단순한 애완의 의미를 넘어 소중한 가족 구성원으로 자리 잡았다. 하지만 아이가 있는 가정에서는 반려동물로 인한 천식, 비염 등 알레르기 질환이 큰 고민거리다. 실제 집에서 반려동물을 키우면 천식이 악화하는 경향이 있다는 연구 결과가 나왔다.
질병관리청 국립보건연구원은 소아천식 코호트(동일집단)를 활용한 다기관 연구에서 이같이 확인했다고 27일 밝혔다.
이번 연구는 개·고양이 등 반려동물 알레르기 검사에서 반응이 나오지 않은 ‘음성’이지만 실제 생활에서 반려동물에 노출되면 천식 증상이 악화하는 임상 현상에 대해 연관성을 뒷받침하는 결과다.
연구진은 5∼15세 소아천식 환자 975명의 반려동물 보유 여부, 알레르기 상태, 폐 기능, 기도 염증 지표, 최근 1년 입원력, 천식 중증도 등을 분석했다. 또 연구 시작 시점으로부터 6개월, 12개월 후까지 경과를 관찰했다.
그 결과 알레르기성 소아 천식 환자 중에서 반려동물을 키우는 사람이 반려동물을 키우지 않는 사람보다 기도 염증과 천식이 더 심했다. 6개월 추적 시점에서도 반려동물 보유군의 기도 염증은 계속 상승했다.
12개월 시점에서는 보유군과 비보유군 간 차이가 다소 줄어드는 양상을 보였다. 이는 계절성과 생활 습관 변화 등 다양한 요인이 복합 작용했을 수 있어 더 정밀한 평가와 장기 추적이 필요하다고 연구진은 설명했다.
서울아산병원 유진호 교수 등 연구진이 수행한 이 연구 결과는 알레르기 질환 분야 상위 국제 학술지 'AAIR'(Allergy Asthma&Immunology Research)에 게재됐다.
알레르기의 주요 항원은 털에 묻어 있는 각질, 침, 비듬, 소변 등에 포함된 단백질 성분이다. 이로 인해 가려움증, 콧물, 재채기, 기침, 호흡곤란, 가슴 답답함, 두드러기 등의 증상이 나타날 수 있다.
전문가들은 “부모나 가족 중에 알레르기 천식 병력이 있는 경우, 강한 유전적 요인으로 오히려 아이들의 알레르기 증상이 유발될 수 있다”며 “이미 알레르기 증상을 보이거나 진단받은 아이의 경우, 반려동물 노출을 최소화하는 것이 중요하다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지