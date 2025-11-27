트럼프 압박에 ‘러시아워4’ 돌아온다…71세 성룡 주연

도널드 트럼프 미국 대통령의 압박에 왕년의 흥행작인 ‘러시아워(Rush Hour)’가 18년 만에 속편을 내놓는다는 소식이 전해졌다.

25일(현지시간) 영국 일간 가디언, 미 CNBC 방송 등에 따르면 영화 제작사 파라마운트 스카이댄스 ‘러시아워4’ 제작 자금을 확보하고 위너브라더스 디스커버리와 배급 협약을 체결했다.

홍콩 출신 영화배우 성룡. AFP연합뉴스

러시아워4 연출은 앞선 시리즈 1~3편의 영화감독 브랫 레트너가 맡는다. 시리즈의 주인공인 배우 성룡과 크리스터커도 그대로 출연할 것으로 알려졌다. 성룡은 올해 71세다.

외신에 따르면 영화 계약에는 트럼프 미국 대통령의 입김이 작용한 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령이 자신의 친구이자 후원자인 오라클 창업자 래리 엘리슨에게 로비를 했다는 것이다. 엘리슨은 현재 파라마운트 스카이댄스 최고경영자(CEO)인 데이비드 엘리슨의 아버지다.

이에 러시아워는 3편이 나온 지 18년 만에 후속작이 나오게 됐다.

러시아워는 1998년에 개봉한 작품으로 성룡과 크러스터커가 앙숙 사이인 형사로 함께 부대끼면서 사건을 해결하는 액션 영화다. 1편이 대성공을 거두면서 2•3편을 연달아 제작해 총 8억5000만 달러(한화 약 1조2000억원)의 티켓 매출을 달성했지만 래트너 감독이 여배우 성추행 의혹으로 영화계에서 불명예 퇴진하며 영화의 명맥도 끊어졌다.

이후 래트너는 2024년 트럼프 대통령과 부인 멜라니아에 대한 다큐멘터리 연출을 맡으면서 할리우드에 복귀했다. 해당 다큐멘터리는 트럼프 대통령과 가까운 사이로 알려진 제프 베이조스의 아마존 산하 스트리밍 플랫폼인‘프라임 비디오’가 제작 중이다.

한편 트럼프 대통령이 문화계에까지 입김을 행사한 것을 두고 일각에선 비판도 제기된다.

가디언은 이를 두고 “‘세상이 정말로 러시아워 4편을 원할까?’라는 반응과 비판의 목소리도 커진다”라며 “트럼프 2기는 할리우드에 구시대적 남성성을 되살리려 한다”고 지적했다.

