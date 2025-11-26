[인사] 삼성증권 외

삼성증권 ◆부사장 승진 △양완모 ◆상무 승진 △오선미 장효선 조제영 최화성
삼성카드 ◆상무 승진 △고항진 김군호 지승권
삼성자산운용 ◆부사장 승진 △김두남
삼성글로벌리서치 ◆부사장 승진 △배노조 ◆상무 승진 △강도혁 김상지 안신현 정대선
DB자산운용 ◆임원 승진 <담당> △LDI운용1본부장 김태인 △기관영업본부장 김정래 ◆보임·이동 △FI운용부문장 오종록 △투자솔루션부문장 이정두 △대체투자부문장 이주수 △시너지센터장 송정국
DB증권 ◆임원 승진 <담당> △전략투자본부장 김현구 △영업기획본부장 유승우 △WM전략본부장 최성호
DB캐피탈 ◆임원 승진 <담당> △경영관리본부장 신동주
DB저축은행 ◆임원 승진 <담당> △경영전략본부장 김호성
HDC그룹 ◆대표이사 선임 △통영에코파워 김영한 △HDC현대PCE 김상균 △부산컨테이너터미널 이종원 △HDC랩스 대표이사 직무대행 최선영
롯데그룹 ◆대표이사·단위조직장 승진 △롯데쇼핑 마트사업부 대표이사·롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사(내정) 사장 차우철 △롯데지주 HR혁신실장 사장 박두환 △롯데쇼핑 백화점사업부 대표이사(내정) 부사장 정현석 △롯데홈쇼핑 대표이사 부사장 김재겸 △롯데건설 대표이사(내정) 부사장 오일근 △캐논코리아 대표이사 부사장 박정우 △롯데지알에스 대표이사(내정) 전무 이원택 △롯데쇼핑 e커머스사업부 대표 전무 추대식 △롯데알미늄㈜ 대표이사(내정) 전무 이승민 △한국후지필름 대표이사 전무 이형규 △롯데에이엠씨 대표이사(내정) 전무 이상학 △롯데지주 경영개선실장 전무 배교 △에프알엘코리아 대표이사 상무 최우제 △롯데지에스화학 대표이사(내정) 상무 신승환 ◆대표이사·단위조직장 보임 △롯데지주 대표이사 사장 고정욱 △롯데지주 대표이사 사장 노준형 △롯데웰푸드 대표이사(내정) 부사장 서정호 △롯데바이오로직스 대표이사 부사장 신유열△롯데지주 경영혁신실장 부사장 황민재 △롯데케미칼 첨단소재사업 대표이사(내정) 전무 주우현 △롯데지주 재무혁신실장 전무 최영준 △LC USA 대표이사(내정) 상무 권조현 △롯데콘서트홀 뮤지엄 대표 상무 문일권 △롯데자산개발 대표이사(내정) 상무보 김정원 <롯데웰푸드> ◆전무 승진 △허진성 ◆상무 승진 △김종기 윤덕환 윤여욱 최규상 ◆상무보 승진 △민준웅 박정혁 박진화 신민정 진영동 <롯데칠성음료> ◆전무 승진 △이양수 ◆상무 승진 △신제철 ◆상무보 승진 △이성식 이우근 <롯데지알에스> ◆사장 승진 △차우철 ◆전무 승진 △이원택 ◆상무 승진 △이권형 ◆상무보 승진 △이헌호 전종배 <롯데중앙연구소> ◆상무보 승진 △김형준 <롯데상사> ◆상무 승진 △박강민 ◆상무보 승진 △김병국 <롯데쇼핑 백화점사업부> ◆부사장 승진 △정현석 ◆상무 승진 △김준영 조형주 ◆상무보 승진 △박지영 배지호 신길선 엄선웅 윤현식 최동희 최지영 한정희 <롯데쇼핑 마트사업부> ◆상무 승진 △윤병수 ◆상무보 승진 △길현선 변기영 <롯데쇼핑 e커머스사업부> ◆전무 승진 △추대식 ◆상무보 승진 △장세헌 황형서 <코리아세븐> ◆상무 승진 △홍준 ◆상무보 승진△김흥식 명승민 이정한 <롯데홈쇼핑> ◆부사장 승진 △김재겸 ◆상무 승진 △전호진 ◆상무보 승진 △박재룡 이상용 <롯데하이마트> ◆상무 승진 △신현채 ◆상무보 승진 △박병용 최준석 <에프알엘코리아> ◆상무 승진 △최우제 <롯데멤버스> ◆상무 승진 △오경미 ◆상무보 승진 △최성철 <롯데케미칼 기초소재사업> ◆상무 승진 △신승환 심미향 양호철 ◆상무보 승진 △김송호 박병관 오창훈 장준철 최철효 <롯데케미칼 첨단소재사업> ◆전무 승진 △박강열 ◆상무 승진 △이경남 ◆상무보 승진 △고준석 양지열 이창재 추동휘 태현식 <롯데정밀화학> ◆전무 승진 △김기순 ◆상무보 승진 △정병규 <롯데에너지머티리얼즈> ◆상무보 승진 △김성곤 김창원 <롯데이네오스화학> ◆상무 승진 △노동인 <롯데알미늄> ◆전무 승진 △이승민 ◆상무 승진 △장은성 ◆상무보 승진 △이경도 최팔영 <호텔롯데> ◆상무 승진 △김송기 김지태 이동주 한경완 ◆상무보 승진 △박인 박채완 백승진 <호텔롯데 롯데면세점> ◆상무 승진 △박상호 양희상 ◆상무보 승진 △김유연 이승준 임석원 한상욱 <호텔롯데 롯데월드> ◆상무 승진 △김기훈 ◆상무보 승진 △이경호 <롯데건설> ◆상무 승진 △강윤석 조도휘 ◆상무보 승진 △고영종 박진한 송명철 여정구 <롯데건설 CM사업본부> ◆상무 승진 △고권석 <롯데이노베이트> ◆상무 승진 △김영갑 오실묵 ◆상무보 승진 △박윤희 오현식 윤태은 <롯데글로벌로지스> ◆상무 승진 △권재범 ◆상무보 승진 △권태균 전태준 <롯데캐피탈> ◆전무 승진 △배교 ◆상무 승진 △정재경 ◆상무보 승진 △김승현 이정진 <롯데물산> ◆상무 승진 △손유경 ◆상무보 승진 △백지연 <롯데에이엠씨> ◆상무보 승진 △현준호 <대홍기획> ◆상무 승진 △강태호 ◆상무보 승진 △박용철 손수진 추은진 <컬처웍스> ◆상무보 승진 △이수민 최재형 <캐논코리아> ◆부사장 승진 △박정우 ◆상무 승진 △이호성 ◆상무보 승진 △박용준 윤규렬 <한국후지필름> ◆전무 승진 △이형규 ◆상무보 승진 △김동우 <롯데미래전략연구소> ◆상무 승진 △안성준 <롯데자산개발> ◆부사장 승진 △오일근 <롯데바이오로직스> ◆상무 승진 △정우청 ◆상무보 승진 △윤영수 <롯데지주> ◆사장 승진 △박두환 ◆전무 승진 △김영혁 이상학 임재철 ◆상무 승진 △송의홍 오용하 ◆상무보 승진 △김성진 김철홍 안영욱 최민호 홍의표
인터넷신문윤리위원회 ◆이사 선임 △곽혁 한국광고주협회 전무
