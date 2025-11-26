“퇴물 연예인, 1억 땡길 수 있어”…최정원, ‘상간남’ 누명 벗고 녹취 공개

그룹 UN 출신 배우 최정원. 세계일보 자료사진

그룹 UN 출신 배우 최정원이 2년간 이어진 ‘상간남’ 의혹 명예훼손 소송에서 법원 승소 판결을 받았다.

최정원은 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 서울가정법원 손해배상 판결 결과를 공개하며 “상간 의혹이 사실로 받아들여지지 않았다”고 밝혔다.

이어 그는 “그동안 사실과 다른 주장과 무분별한 추측으로 많은 오해와 2차 가해가 이어졌다”며 “향후 2차 가해와 허위 사실 유포에 대해서는 법적 조치를 취할 것”이라고 덧붙였다.

최정원이 공개한 손해배상 판결 결과문. 최정원 인스타그램 캡처

또한 최정원은 명예훼손 관련 형사 소송에서도 항소심에서 승소했다고 밝히며 “A씨가 자신의 배우자에게 ‘최정원이 금전을 요구하며 만남을 요구했다’는 허위 내용을 퍼뜨리도록 지시한 행위가 유죄로 인정됐다”고 설명했다. 2심 법원은 A씨의 명예훼손, 명예훼손교사, 협박 혐의에 대해 벌금 300만원의 유죄 판결을 선고했다.

이와 함께 그는 A씨의 음성이 담긴 녹취 일부도 공개하며 “2022년 민사 소송을 앞두고 A씨가 아내에게 자신에 대한 명예훼손을 교사하는 과정에서 나눈 대화의 일부”라고 주장했다. 공개된 녹취록에는 A씨가 “저 XX한테도 소송하면 보통 3~4000만원인데, 저 XX 나름 퇴물 연예인이니까 1억까지는 땡겨낼 수 있다고 그러더라고, 변호사가”라고 말하는 내용이 담겨 있어 충격을 주고 있다.

최정원이 공개한 녹취록. 최정원 인스타그램 캡처

끝으로 최정원은 “거론된 식사 자리는 단순한 지인 간 만남이었으며, 부적절한 관계는 존재하지 않았다”며 “허위 주장으로 인한 오해와 피해가 더 이상 이어지지 않기를 바란다”고 강조했다.

이번 사건은 2023년 1월, A씨가 자신의 아내와 최정원이 불륜을 저질렀다며 1억 원 손해배상 소송을 제기하면서 시작됐다. 당시 최정원은 “예전 연인도 아니었고, 어렸을 때부터 가족끼리 친하게 지내던 동네 동생일 뿐”이라며 의혹을 전면 부인했다.

지난 19일 서울고등법원은 A씨 부부의 이혼 소송 항소심에서 “B씨와 최정원과의 관계는 부정행위로 볼 수 없으며, 혼인 파탄의 책임은 남편의 강압적 태도에 있다”고 판시하며 1심 판결을 뒤집었다.

<다음은 최정원 글 전문>

안녕하세요, 최정원입니다. 최근 제기된 상간 소송과 관련하여, 법원의 1심 판결 내용을 공식적으로 공유드립니다. 오랜 심리 결과에 따른 법원의 판결은 제기된 상간 의혹을 받아들이지 않았으며, 저는 상간남이 아니라는 점이 판결을 통해 확인되었습니다. 그동안 사실과 다른 주장들과 무분별한 추측으로 인해 많은 오해와 2차 가해가 이어져 왔습니다. 향후 발생하는 2차 가해, 허위 사실 유포, 왜곡된 소문에 대해서는 법적 조치를 취할 예정입니다. 남아 있는 절차에도 성실히 임하겠습니다. 이번 과정으로 인해 불편함을 느끼신 분들께 사과드리며, 앞으로 더 성숙하고 좋은 모습으로 보답드리겠습니다. 감사합니다. 최근 온라인에서 제기된 여러 주장에 대해, 법원의 항소심 판결로 사실관계가 명확히 확인되었습니다. A씨가 퍼뜨린 ‘상간남’ 등 허위 주장은 사실이 아니며, A씨가 자신의 배우자에게 퍼뜨리도록 지시한 ‘최정원이 금전을 요구하며 만남을 요구했다’는 내용 또한 허위입니다. 판결에서는 이와 같은 허위 내용을 퍼뜨리도록 지시한 행위(명예훼손교사)가 유죄로 인정되었습니다. 2심 법원은 A씨의 명예훼손, 명예훼손교사, 협박 혐의에 대해 벌금 300만 원의 유죄 판결을 선고하였습니다. 해당 판결문은 개인정보를 제외한 범위에서 공유합니다. 그 외의 명예훼손과 불법 행위 관련하여 여러 고소건들 또한 진행 중입니다. 거론된 식사 자리는 지인 간의 단순한 만남이었으며, 부적절한 관계는 존재하지 않습니다. 허위 주장으로 인한 오해와 피해가 더 이상 이어지지 않기를 바랍니다.

