14대 국회의원 이순재 [김태훈의 의미 또는 재미]

14대 국회(1992∼1996)에는 유독 인기 연예인 출신 국회의원이 많았다. 배우 이순재, 최불암(최영한), 강부자 그리고 코미디언 이주일(정주일)까지 4명이나 됐다. 이들 가운데 이순재(서울 중랑갑)와 이주일(경기 구리)은 지역구, 최불암·강부자는 전국구(현 비례대표) 의원이었다. 정주영 전 현대그룹 명예회장이 14대 총선을 앞두고 만든 국민당 전국구 후보로 정치를 시작한 강부자는 4명 중 가장 극적인 사례에 해당한다. 애초 당선권에 못 들었지만 정 명예회장이 대통령 선거 출마와 맞물려 전국구 의원직을 사퇴하며 그 자리를 물려받았다. 연예인이나 작가 등 예술인 중에는 가명을 쓰는 이가 많지만, 국회의원은 반드시 실명으로 활동해야 한다. 덕분에 국민은 최불암, 이주일의 본명이 각각 최영한, 정주일이란 점도 새삼 알게 됐다.

14대 국회 시절인 1993년 10월 당시 민주자유당 이순재 의원(왼쪽)이 문화체육부(현 문화체육관광부) 국정감사에서 문체부 장관에게 질의하고 있다. 세계일보 자료사진

1991년 11월 MBC에서 ‘사랑이 뭐길래’라는 제목의 주말 드라마 방영을 개시했다. 당시 56세이던 이순재는 이 작품에서 주인공 ‘대발이’(최민수)의 아버지 역을 맡아 엄청난 인기를 누렸다. 극중 ‘엄격하고 깐깐한 가부장적 성격으로, 온 집안을 공포로 몰아넣는 폭군’의 이미지로 설정됐다. 훗날 이순재가 “텔레비전 속 국민 아버지”라는 별칭을 얻는 데 결정적 역할을 했다. 오죽하면 이순재가 지역구 국회의원으로 출마해 당선된 배경에 ‘사랑이 뭐길래’가 있다는 얘기까지 나왔다. 사전 선거운동 논란 속에서도 이순재는 하차 없이 드라마 출연을 강행했다. 시청률 고공 행진을 기록한 ‘사랑이 뭐길래’는 이순재가 당선을 확정짓고 여의도 국회의사당 등원을 앞둔 1992년 5월에야 종영했다.

이순재는 민주자유당(민자당) 소속으로 의정 활동을 시작했다. 1990년 노태우 대통령의 민정당, 김영삼(YS) 총재의 민주당, 그리고 김종필 총재의 공화당 간 3당 합당으로 만들어진 보수 정당이었다. YS가 1992년 민자당 후보로 대선에 출마했을 때 이순재는 자신의 높은 인지도를 활용해 적극적인 지원에 나섰다. 마침 두 사람 사이에는 서울대 문리대 철학과 선후배라는 학연도 있었다. YS가 47학번, 이순재는 54학번이었다. 하지만 1993년 YS정부 출범 이후 이순재는 정부·여당에서 이렇다 할 활약을 펼치지 못했다. 훗날 이명박(MB) 대통령이 그와 친분이 두터운 배우 유인촌을 문화체육관광부 장관으로 중용한 것과는 차이가 난다. 어쩌면 연예인을 대하는 YS와 MB의 철학 자체가 달랐기 때문인지 모르겠다.

14대 국회의원 총선거를 앞둔 1992년 3월 서울 중랑갑 지역구에 여당인 민주자유당 후보로 출마한 배우 이순재(앞줄 오른쪽)가 지원 유세를 나온 민자당 김영삼 대표와 함께 유권자들의 지지를 호소하며 손을 흔들고 있다. 세계일보 자료사진

15대 총선이 반년가량 앞으로 다가온 1995년 10월 이순재는 불출마 의사를 밝혔다. 사실상 정계 은퇴 선언이었다. 당시 신문 기사를 보면 이순재는 “내 마음의 고향은 방송”이라며 “(정치인 아닌) ‘연예인 이순재’로 기억되고 또 기록되고 싶다”고 말했다. 그러면서 “정치인과 인기인을 혼동하면 정치권의 벽은 높을 수밖에 없다”고 덧붙였다. 정확한 내막은 알 수 없으나 연예인을 무슨 ‘딴따라’로 여기던 당시 분위기 속에서 연예인 출신 정치인의 한계를 절감한 것 아닌가 하는 생각이 든다. 25일 90세를 일기로 별세한 이순재의 삶을 조명하는 여러 부고 기사 속에 정작 ‘정치인 이순재’에 대한 평가는 없어 아쉬웠다. 그래서 1994년 학자·변호사 중심으로 구성된 의정 감시 단체가 이순재에 관해 남긴 평가를 소개한다. “국회 문화체육공보위원회 위원으로 활동하며 현장 경험을 살려 좋은 의견을 개진했다.” 삼가 고인의 명복을 빈다.

