대전 테슬라 연쇄추돌 운전자 뇌전증 앓아…"의식 잃었다" 주장

대전 도심에서 연쇄 추돌사고로 오토바이 배달 기사가 숨지고 10여명이 다친 테슬라 추돌사고 가해 운전자가 기저 질환으로 사고 직전 의식을 잃었다고 주장한 것으로 전해졌다.



26일 대전유성경찰서에 따르면 경찰은 사고 당일 "순간 기절했다"는 취지의 테슬라 운전자 A(40대)씨의 진술을 확보했다.

테슬라 사고 차량. 대전소방본부 제공

동승자도 사고 직전에 A씨가 의식을 잃은 것을 목격했다고 진술한 것으로 알려졌다.



연합뉴스 취재 결과 A씨는 뇌전증을 앓고 있고 관련 약물을 복용 중인 것으로 확인됐다.



A씨 혈액 검사에서도 특정 약물에 대해서만 양성 반응이 나타났는데, A씨가 복용 중인 뇌전증 관련 약물인 것으로 전해졌다.



경찰은 A씨 기저질환과 사고와의 연관성에 관해 확인하고 있다.



쇄골 골절상을 입어 병원에 입원 중인 A씨는 이번 주 중으로 경찰에 출석해 조사받을 예정이다.



지난 8일 오후 1시 50분께 유성구 도룡동 한 도로에서 A씨가 몰던 테슬라 승용차가 오토바이와 차량 8대를 들이받아 오토바이 운전자가 숨졌고 피해 차량에 타고 있던 15명이 다쳤다.



경찰 관계자는 "기저질환에 대해서는 개인 정보라 확인해줄 수 없다"며 "대면조사를 통해 자세한 사고 원인을 파악할 방침"이라고 말했다.

<연합>

