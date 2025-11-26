이주빈 ‘레전드 증명사진’ 때문에 법원 출석까지?…“도용부터 투자 사기까지”

세계일보 자료사진, 유튜브 채널 ‘인생84’ 캡처

배우 이주빈이 온라인에서 화제를 모았던 ‘레전드 증명사진’ 때문에 황당한 일을 겪었다고 털어놨다.

지난 25일 기안84의 유튜브 채널 ‘인생84‘에는 ‘이주빈과 함께’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 이주빈은 게스트로 출연해 기안84와 함께 놀이공원 산책을 즐기며 솔직한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 기안84는 식사 중인 이주빈에게 문제의 사진을 언급했다. 온라인에서 ‘증명사진 교과서’라 불릴 만큼 깔끔한 비주얼로 주목받았던 해당 사진과 관련해, 이주빈은 예상치 못한 뒷이야기를 털어놓았다.

유튜브 채널 ‘인생84’ 캡처

이주빈은 “유명해져서 좋을 줄 알았다”고 말문을 연 뒤, 자신의 사진이 각종 범죄에 악용된 사실을 알게 됐다고 전했다. 상담원 프로필은 물론 보험·투자 권유, 중고차 판매 등 다양한 곳에서 도용됐다고 밝혔다.

기안84가 “투자 사기 하셨냐고 (왔냐)”고 묻자, 이주빈은 “맞다. 이 사진으로 가짜 주민등록증을 만들어 ‘나 믿고 투자해라’라는 식으로 사진을 찍어 보내고 있었더라”고 답했다. 심지어 법원에서 사실 확인을 위해 출석 통보까지 받았다고 덧붙였다.

그는 이어 “회사를 통해 ‘본인 사진이 이렇게 도용되고 있다는 것을 알고 있느냐’며 연락이 왔다”며 “사실 확인을 위해 (법원에) 나와주셔야 한다고 했다”고 설명했다. 문제의 사진은 여러 명이 동시에 사용되었으며, 일부는 중고차 딜러 사진으로까지 돌아다녔다고 한다.

유튜브 채널 ‘인생84’ 캡처

이주빈은 이미 2019년에도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이 사진으로 가짜 신분증을 만들어 인터넷 중고 거래를 통한 다수의 사기 피해자가 발생했고, 법원에서 가짜 신분증이 제출됐다는 연락을 받았다”며 강경 대응을 예고한 바 있다. 당시 소속사 역시 사진 무단 도용을 절대 용인하지 않겠다고 경고했다.

증명사진을 보던 기안84는 “절대 거짓말할 것 같지 않다”며 “만약에 이 사람이 뭘 사라고 하면 살 것 같다”고 너스레를 떨며, 그의 선한 이미지가 오히려 악용된 상황에 안타까움을 표했다.

한편, 이주빈은 tvN 새 드라마 ‘스프링 피버’ 출연을 앞두고 있으며, ‘멜로가 체질’, ‘눈물의 여왕’, 영화 ‘범죄도시4’ 등으로 꾸준히 활약하고 있다.

