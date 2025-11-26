대구경찰청, 캄보디아 거점 로맨스스캠 피싱조직 총책 등 26명 송치 [사건수첩]

캄보디아 현지에 거점을 두고 로맨스스캠(연애 빙자 사기) 사기 행각을 벌인 범죄 조직 상선(上線)과 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.

대구경찰청은 캄보디아에서 한국인을 상대로 60억원대 온라인 사기를 저지른 혐의(사기 등)로 피싱 조직 한국인 총책 A(26)씨 등 12명을 검찰에 구속 송치했다고 26일 밝혔다. 같은 혐의로 해당 조직 국내 자금세탁책 등 14명도 불구속 송치했다.

캄보디아 로맨스스캠 피싱 범죄 조직도. 대구경찰청 제공

경찰에 따르면, A씨 등은 지난해 7월부터 지난 5월 사이 캄보디아를 거점으로 사회관계망서비스(SNS)를 이용해 ‘조건만남 광고 메시지’를 무작위 발송한 뒤 연락한 피해자 136명에게서 회원 가입비, 쿠폰 발급비, 복구비 등 명목으로 64억1000만원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과 이들은 캄보디아와 베트남 국경 인근 목바이의 범죄단지에 유인책 사무실, 조직원 공동 숙소를 두고 ‘외부인 출입 금지, 사설경비 배치’ 등 보안 통제가 강화된 구역에서 각종 온라인 사기 범죄를 일삼아왔다.

A씨는 유인책 상담원 모집과 관리·국내 금융계좌 명의자 모집·국내 자금세탁 조직 총괄 등을 담당했으며, 신원이 밝혀지지 않은 중국인 공동 총책 B씨는 범죄 단지 전체 관리와 조직 운영 자금 조달 등 역할을 맡은 것으로 드러났다.

범죄단지 내에는 총책 외에도 상담원을 모집하고 교육하는 중간 관리자와 피해자들에게 직접 채팅이나 전화로 돈을 편취하는 상담원(유인책) 역할을 하는 공범도 있었다고 경찰은 밝혔다.

경찰 관계자는 “앞으로도 캄보디아와 베트남 국경을 넘나드는 피싱범죄에 대한 해외 타격 수사 목표를 지속해서 추진해 범죄 조직의 상선까지 뿌리뽑겠다”고 말했다.

