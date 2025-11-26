“사람 몸보다 좁아”…中 ‘1박 1600원’ 숙소 영상 충격

중국에서 단돈 1600원에 묵을 수 있다는 초저가 숙박시설이 온라인에서 눈길을 끌고 있다.

지난 25일 온라인 커뮤니티 ‘루리웹’에는 “중국의 1박 1600원 숙소”라는 제목의 게시물이 게시돼 화제를 모았다.

글쓴이는 중국 숏폼 플랫폼 ‘도우인’에서 공개된 영상을 함께 올리며 “폭이 40㎝에 불과한 방이 1박에 8위안(약 1600원)”이라고 설명했다.

루리웹 캡처

영상 속에 나온 객실은 성인 남성의 어깨 폭보다도 더 좁아 보이는 크기다. 게다가 침대 아래로 난 벽 틈 사이에 화장실이 있어서 옆방 투숙객과 공동으로 사용하는 기묘한 구조다. 공간이 지나치게 협소해 TV도 세로로 설치돼 있다.

촬영자는 문틈에 몸을 끼우듯 들어가며 “사람이 생활하라고 만든 방이 맞나. 폭이 내 몸보다 좁다”면서 황당함을 드러냈다. 이어 “화장실은 옆방과 공유해야 한다. 여기서 자면 어깨가 굳어버릴 것 같다”고 덧붙였다.

영상을 본 누리꾼들은 “40㎝라면 옆으로도 못 들어가는 사람이 있을 듯”, “캡슐호텔이 훨씬 넓어 보일 정도”, “폐소공포증 생기겠다”는 등 충격적이라는 반응을 보였다.

