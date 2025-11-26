170만 유튜버 말왕 "28세까지 혼전순결…모태신앙이라"

유튜버 말왕이 28살까지 혼전 순결을 지켰다고 했다.

말왕은 25일 방송한 SBS TV 예능프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에 나와 연애에 관한 얘기를 했다.

말왕은 성인이 되고 나서 오랜 시간 혼전 순결을 지켰다고 했고, 탁재훈은 "이유가 뭐냐"고 물었다.

그는 "모태신앙이다. 기독교인으로서 성경구절에 꽂혔다. 그래서 신념을 지켜야겠다는 생각이 들었다. 그리고 왠지 성경 구절을 지키며 더 남성적이라 생각했다. '나는 남들과는 다르다'라 생각했다"고 말했다.

그러면서 말왕은 "28살까지 혼전 순결을 지켰다. 지금은 38살이다. 10년 전까지 지켰다"고 했다.

탁재훈은 "그렇게 혼전순결을 지키다 누구랑 깼냐. 아홉수에 걸린 거냐"고 했다.

말왕은 "28살에 뉴스를 봤다. 30대에 성관계 경험이 없는 남자는 발기부전 확률이 30% 높아진다고 하더라. 그걸 듣자마자 생각한 게 막상 시동이 안 걸리면 어떡하나. 너무 두렵더라"고 말했다.

말왕은 17살에 미국에 유학을 가서 고등학교와 대학교를 미국에서 다녔다고 했다.

그는 "아버지가 보내주셔서 타의로 간 거다. 우리 아버지가 공무원이셨다. 선생님이시다. 지역 공무원 대상 유학 인원 선발시험이 있었는데 1등한 공무원을 유학연수 보내주는 게 있었다. 거기서 어버님이 1등을 하셔서 가족 다 같이 가게 됐다"고 설명했다.

말왕은 운동 유튜버다. 구독자수는 170만명이다.

<뉴시스>

