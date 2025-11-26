조기 대선 달궜던 ‘시흥 거북섬 특혜 의혹’… 결국 각하 처분 [사건수첩]

이재명 대통령이 경기도지사 시절 ‘시흥 거북섬 웨이브파크’ 조성과 관련해 특정 업체에 특혜를 줬다는 의혹에 따라 접수된 고발 사건이 각하됐다. 고발장을 접수한 경찰은 2022년 시흥경찰서가 동일한 내용의 진정을 받아 검토한 뒤 입건 전 조사(내사)에서 종결했다는 사실을 파악해 이번 사건에도 각하 처분을 내렸다.

경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 직권남용, 업무상 배임, 횡령, 사기 등의 혐의로 고발된 이 대통령에 대해 이처럼 무혐의로 사건을 종결했다고 25일 밝혔다.

대선후보 시절의 이재명 대통령. 뉴스1

'시흥 거북섬 웨이브파크 고발 사건'은 서민민생대책위원회가 조기 대선을 앞둔 올해 5월 “거북섬 개발 과정에서 특정 업체에 특혜를 준 의혹의 주체가 당시 경기도지사였던 이재명 후보로 확인됐다”고 주장하며 의혹을 제기한 것이다.

당시 서민위는 이 대통령이 앞선 대선 후보 시절 유세 현장에서 “제가 경기도지사를 할 때 업체들을 꾀어서 ‘경기 거북섬으로 오면 우리가 다 나서서 (인허가를) 하겠다’고 유인했다. 인허가, 건축 완공까지 2년밖에 안 되게 해치웠다”는 발언을 문제 삼았다.

이 대통령이 2018년 거북섬 해양레저 복합단지 개발사업을 추진했는데 이 과정에서 특정 건설회사가 공사를 수주하게끔 영향력을 행사했다는 주장이다.

이에 이 대통령은 “부산시에 조성되려던 인공서핑장을 부산시에서 질질 끄는 동안 시흥시와 함께 지역으로 유치했다”고 반박했다.

경찰 관계자는 “사업 공모부터 인허가까지 이행된 절차 과정에 하자가 없는 것으로 판단했다”고 설명했다.

