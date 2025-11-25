서울지하철 노조 “12월 12일 총파업”

서울지하철 노조가 임금 삭감과 인력 감축에 반발하며 다음달 12일 총파업에 돌입하겠다고 예고했다.



서울교통공사 1노조인 서울교통공사노동조합은 25일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 “공사가 대규모 인력 감축을 중단하고 부당한 ‘임금 삭감’을 해결해야 한다”며 “노동자의 안전을 보장하지 않으면 내달 12일부터 총파업에 돌입하겠다”고 밝혔다.

서울 중구 서울역에서 시민들이 개찰구를 오가고 있다. 뉴시스

노조는 총파업에 앞서 27일 시청 앞에서 대규모 총력 투쟁 결의대회를 연다. 이어 다음달 1일부터는 규정에 따른 업무가 아닌 작업을 거부하는 등 준법 운행에 돌입할 계획이다.



주요 쟁점은 임금 인상, 구조조정, 신규 채용 규모다. 노조는 정부가 정한 올해 공공기관 임금 인상률 3%를 지키고 상여금을 통상임금에 포함하라는 대법원 판결을 준수해야 한다는 입장이다. 그러나 공사는 재원 부족으로 1.8%만 인상할 수 있다며 난색을 표하고 있다.



정원감축 문제를 두고도 입장차가 크다. 공사는 만성적인 적자 해소를 위해 구조조정이 불가피하다는 입장인 반면, 노조는 승무원 업무 가중 등을 이유로 반대하고 있다. 신규 채용 확대에 대한 입장도 양측이 평행선을 달리고 있다. 공사는 서울시 승인 없이 단독으로 추진할 수 없다며 선을 긋고 있다.



노조는 “정부가 정한 공공기관 임금 인상률은 3%지만 사측은 재원 부족으로 1.8%만 가능하다는 입장으로, 정부 지침조차 준수하지 못하고 있다”며 “노조 요구를 묵살하고 비용 절감, 경영 효율화 논리를 꺼내 든다면 파업은 불가피하다”고 주장했다. 이어 “오세훈 시장과 시가 결자해지의 자세로 나서야 한다”며 “시는 합당한 투자와 대책을 마련하라”고 촉구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지