코오롱FnC, '콘텐츠 IP 마켓 2025’ 공식 파트너사 참여

코오롱인더스트리FnC부문이 컨템포러리 퍼포먼스 골프웨어 왁(WAAC)의 캐릭터 IP를 필두로 ‘콘텐츠 IP 마켓 2025’에 공식 파트너사로 참여한다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 국내 대표 IP 비즈니스 플랫폼으로, 11월 25일부터 27일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열린다.

왁은 캐릭터 IP ‘와키즈(WAAKYZ)’를 보유하고 있다. 와키즈는 ‘기필코 승리한다(Win At All Costs)’는 슬로건에서 출발해 장난기 많은 ‘와키(WAACKY)’를 중심으로, 따뜻한 감성의 ‘스코비(SCOVVY)’와 천진난만한 땅다람쥐 ‘피피(PIPI)’ 캐릭터로 구성돼 있다.

왁은 2022년부터 코오롱인더스트리의 자회사 슈퍼트레인㈜에서 공식 전개하고 있으며, 코오롱FnC는 이 IP 경쟁력을 기반으로 이번 행사에 참여한다.

그동안 왁은 와키즈 캐릭터를 활용해 ‘캐릭터 라이선싱페어’ 2년 연속 참가와 국내 대표 디자인 리테일 브랜드 ‘아트박스' 협업 등 다양한 활동을 전개해 왔다.

이번 ‘콘텐츠 IP 마켓 2025’ 참여를 통해서는 브랜드 캐릭터 IP의 확장 가능성을 소개하고, 골프웨어를 넘어 콘텐츠 영역까지 포괄하는 글로벌 비즈니스 기회를 모색할 계획이다.

코오롱FnC는 행사 기간 동안 상담부스와 파트너사 전용 홍보관을 중심으로 다양한 프로그램을 선보인다. 상담부스에서는 국내외 바이어와의 1:1 미팅이 진행된다.

또한 콘텐츠 제작사, 애니메이션, 라이프스타일 기업 등 여러 산업군에서 제기되는 협업 수요를 바탕으로, 라이선싱부터 공동 제작, 컬래버레이션까지 다양한 형태의 파트너십도 함께 검토할 예정이다.

또한 현장에는 왁의 캐릭터 IP를 한눈에 볼 수 있는 전용 홍보부스를 운영한다. 부스는 ‘와키즈 마켓(WAACKIZ MARKET)’을 콘셉트로, 각 캐릭터의 성격과 브랜드의 시각적 매력을 직관적으로 소개하는 공간으로 운영된다.

코오롱FnC 관계자는 “이번 참여는 코오롱FnC가 왁의 IP를 기반으로 다양한 산업군과의 네트워킹을 확대해 나가는 중요한 계기”라며 “왁의 경우, 와키즈 세계관이 지닌 스토리성과 확장성을 기반으로 콘텐츠 협업 및 IP 확장 전략을 지속적으로 모색해 나가겠다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지