‘빅쇼트’ 마이클 버리 “내가 돌아왔다”…AI 버블 붕괴 경고

영화 ‘빅 쇼트’의 실제 모델로 알려진 공매도 투자자 마이클 버리(사진)가 24일(현지시간) 인공지능(AI) 기업 관련 거품 붕괴 경고를 지속했다.

그는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 제롬 파월 현 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 최근 발언과 과거 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출) 사태 전 앨런 그린스펀 전 연준 의장의 발언을 대조했다.

버리는 “그린스펀은 2005년 ‘집값에 거품이 있어 보이지 않는다’라고 했고, 파월은 ‘AI 기업들은 실제로 수익을 내고 있어 (2000년 ‘닷컴버블’ 때와는) 사정이 다르다’라고 했다”며 “내가 다시 돌아올 수 있을지 의구심이 있었지만, 나는 돌아왔다”고 밝혔다.

그는 닷컴 버블 붕괴 직전인 2000년 2월 21일 샌프란시스코 지역 매체인 ‘샌프란시스코 크로니클’이 자신이 전자상거래업체 아마존의 하락에 베팅해 공매도 하고 있음을 보도했다고도 했다. 이후 아마존 주가는 2001년 9월 저점까지 약 90% 추가 하락했다.

버리는 자신이 2000년대 IT 버블 붕괴를 예측한 이력을 내세우며 현재의 AI 버블 붕괴 주장에도 힘을 실었다. 그러면서 본인 의견을 담은 유료 뉴스레터 서비스를 시작했다고 알렸다.

버리는 2008년 금융위기를 앞두고 미국의 비우량 주택담보대출 몰락에 베팅해 큰돈을 벌어 유명해진 인물이다. 그의 투자 스토리는 마이클 루이스의 책 ‘빅 쇼트’에 소개됐고, 동명의 할리우드 영화로도 제작됐다.

그는 최근 자신이 AI 관련 대표 종목인 엔비디아와 팔란티어를 공매도하고 있다고 밝힌 바 있다.

