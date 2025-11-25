“당장 내일부터 우유·달걀 못 받는다고요?”

최근 ‘새벽배송 규제’ 논란이 불붙으면서 산업계와 소비자들의 반발이 거세지고 있다.

겉으로는 특정 업종에 대한 노동 규제처럼 보이지만, 실상은 소비 생활·공급망·가격 구조·시장 질서 전반에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 빠르게 확산하고 있다.

새벽배송은 이미 구매 패턴의 핵심축이다. 규제보다 지속 가능성 강화가 우선이다. 게티이미지

산업계는 이미 쿠팡, 마켓컬리 등 새벽배송을 선택적 편의가 아닌 ‘국민 생활 서비스’로 규정하고 있다.

특히 맞벌이 가구·1인가구 증가, 야간 노동 중심의 도시 생활 패턴 변화 등 사회 인프라가 이 서비스를 전제로 재편돼 온 만큼, 갑작스러운 제약은 생활 불편은 물론 산업 경쟁력의 구조적 위축으로 이어질 가능성이 크다는 분석이다.

◆“없으면 곤란”…소비자에게는 생활 인프라로 정착

25일 유통업계에 따르면 현재 새벽배송 이용 고객층은 일반 소비자 전반으로 확장됐다.

초기에는 ‘편의 중심 소비층’을 겨냥했지만, 현재는 △아침 식탁 준비 △맞벌이 가구 생필품 조달 △유아·영유아 가정 △반려동물 사료·용품 △실온 보관 어려운 신선식품 등에서 대체 불가능한 생활 동선으로 자리 잡고 있다.

업계 한 관계자는 “이제는 없어도 불편한 서비스가 아닌 없으면 곤란한 서비스로 인식되고 있다”며 “물리적 유통 인프라의 일부가 됐다”고 말했다.

◆심야 공정 제한 시뮬레이션…가장 먼저 흔들리는 곳은 ‘신선식품’

업계가 가장 우려하는 시점은 밤 10시~새벽 3시. 바로 피킹·패킹·검수·출고가 몰리는 야간 공정 시간대다.

이 구간이 흔들리면 다음날 아침 배송에는 필연적으로 차질이 생긴다.

특히 △채소 △신선 정육 △수산물 △유제품 △냉동·냉장 HMR 등 콜드체인 품목은 입고 후 즉시 분류·포장·적정 저장 온도 유지가 핵심이다.

이 시간이 줄어들면 △상품성 저하 △폐기 증가 △원가 상승 △품목 축소 △가격 인상으로 이어질 수 있다.

◆“연쇄 충격 불가피”…소매 산업 전반으로 확산 가능성

온라인 식료품 시장 확대 속도는 이미 전통 오프라인 구조를 넘어섰다. 유통 구조 변화 흐름은 명확하다.

온라인 식품 구매는 이미 3배 가까이 성장했다. 무점포 소매는 유통 성장의 중심 축으로 전환했다. 새벽배송은 온라인 장보기의 핵심 요소로 편입됐다.

이 생태계에서 새벽배송 제약은 단순 배송 지연 차원을 넘어 ‘소비 트렌드 → 구매 패턴 → 재고 전략 → 공급망 설계 → 유통 가격 구조’까지 일제히 흔들릴 수 있다는 게 업계 분석이다.

정책의 목적은 명확하다. 심야 노동 환경 개선이다.

하지만 산업계는 “전면 제한은 산업 기반을 흔드는 조치” “속도 조정은 가능하되 중단은 불가” “노동 안전과 소비자 후생이 충돌하는 구조”라며 표현 수위를 높이고 있다.

정책 목표에는 공감하지만, 방식은 재검토가 필요하다는 주장이다.

◆전문가들 “‘규제’보다 ‘리셋’이 필요한 시점”

전문가들은 “이 사안은 단순한 업종 규제가 아니라 국가 공급망 전략 조정에 가깝다”고 한목소리로 말한다.

해법도 단순하지 않다.

△단계적 적용 △업종별 차등 설계 △신선식품 예외 규정 △디지털 물류 투자 확대 △야간근로 보호 표준화 △소비자 영향 분석 사전 의무화 같은 ‘3자(정부–산업–소비자) 균형 모델’이 필요하다는 조언이다.

야간 공정 축소는 폐기 증가, 원가 상승, 최종 가격 상승으로 연결될 수 있다. 게티이미지

한 물류 전문가는 “심야 공정 제한은 단순 운영 축소가 아닌 공급망 전체를 흔들 수 있는 변수”라며 “산업적 특수성을 반영한 설계가 필요하다”고 말했다.

이어 “피킹·패킹이 막히면 SLA를 지키기 어렵다”며 “단계적 적용 없이는 소비자 신뢰 하락이 불가피하다”고 덧붙였다.

정책 취지는 공감하지만, 일률적 제한은 시장 혼란을 앞당길 위험이 있다.

특히 갑작스럽고 일방적 제한은 생활 불편과 가격 불안을 동시에 키울 수 있다는 지적이다.

유통 트렌드 전문가는 “새벽배송은 이미 구매 패턴의 핵심축”이라며 “규제보다 지속 가능성 강화가 우선”이라고 힘주어 말했다.

이어 “야간 공정 축소는 폐기 증가, 원가 상승, 최종 가격 상승으로 연결될 수 있다”며 “노동 안전·산업 경쟁력·소비자 편익, 3가지 축의 균형이 핵심이다. 심야 공정 제한은 오프라인 복귀가 아닌 디지털 전환의 역행일 수 있다”고 부연했다.

