AI 거품론에 답한 엔비디아… ‘팩트체크 서한’ 발송

AI(인공지능) 반도체 선도 기업 엔비디아가 최근 주주들에게 서한을 보내 ‘AI 거품론’을 반박한 것으로 알려졌다.

지난달 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협의체(APEC) CEO 서밋에서 특별세션 기조연설을 하고 있다. 뉴시스

25일 업계에 따르면 엔비디아는 글로벌 주주들에게 보낸 7쪽짜리 ‘팩트체크 FAQ’라는 제목의 문서에서 AI 기업들의 매출에 거품이 있다는 ‘거품론’에 대해 조목조목 반박했다.

업계에서는 AI 산업 성장 초기에도 거품론 의혹이 일고 있는 현 상황에 대해 젠슨 황 엔비디아 CEO의 답답한 심경이 느껴진다는 평가가 나온다.

엔비디아는 “AI 스타트업은 비용 투자가 커서 단기적 현금 흐름은 악화되지만 잠재시장이 크다”고 해명했다.

이와 함께 엔비디아의 3분기 재고가 전분기 대비 32% 늘었다는 지적에 대해서는 신제품(차세대 AI칩 블랙웰) 출시에 앞서 신제품을 선제적으로 비축한 것이라고 엔비디아는 설명했다.

아울러 엔비디아는 회계 투명성 관련 지적에 대해 자사엔 부채 은닉과 같은 회계 부정 사례가 없다면서 “엔비디아는 사업이 건전하고 공시가 투명하다”고 반박했다.

또 엔비디아가 특정 AI 기업에 투자하면 해당 기업은 다시 엔비디아 제품을 사들이는 ‘순환 거래’가 ‘사기’에 해당한다는 일각의 주장을 두고 엔비디아의 스타트업 투자는 전체 매출의 3∼7% 수준으로 미미하기에 구조적으로 매출 부풀리기가 불가능하다고 엔비디아는 해명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지