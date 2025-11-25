케데헌 '골든', '핫100' 2위 유지…OST는 '빌보드 200' 5위

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' OST가 미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트의 미국 빌보드 차트 장악에도 선방하며 호성적을 이어가고 있다.

24일(이하 현지시간) 빌보드 차트 예고기사에 따르면, '케이팝 데몬 헌터스' OST인 작품 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'의 '골든'은 29일 자 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에서 지난 주와 같은 2위를 차지했다.

정상을 지킨 스위프트 정규 12집 '더 라이프 오브 어 쇼걸(The Life of a Showgirl)'의 타이틀곡 '더 페이트 오브 오필리아'에 근소한 차이로 이 같은 순위에 올랐다.

이재(EJAE), 오드리 누나, 레이 아미 등 한국계 미국 뮤지션들이 부른 '골든'은 앞서 7주 연속 1위이자, 비연속으로 통산 8주 '핫100' 정상을 차지했다. 이번 주까지 통산 8번째 2위다.

'핫 100'에 81위로 첫 진입한 '골든'은 22주 연속 차트에 머물고 있기도 하다.

최근 발표된 '제 68회 그래미 아워즈' 후보 명단에서 '골든'이 제너럴 필즈(본상)인 '올해의 노래'에 노미네이트되는 등 총 다섯 개 부문 후보에 올라, 차트 상승세는 계속될 것으로 보인다.

'더 페이트 오브 오필리아'는 이번 주에도 정상을 지키며 7주 연속 '헛100' 1위를 차지했다.

이와 함께 '케이팝 데몬 헌터스' OST는 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에선 지난 주보다 2계단 하락한 5위를 차지했다. 앞서 이 앨범은 해당 차트에서 통산 2주 1위에 올랐었다.

스위프트 '더 라이프 오브 어 쇼걸'은 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서도 정상에 오르며 이 차트 7주 연속 1위를 지켰다.

스위프트는 이에 따라 '핫 100'과 '빌보드 200' 동시에 1위를 데뷔한 이후 두 차트에서 모두 7주 연속 정상을 차지한 역사상 최초의 아티스트가 됐다.

