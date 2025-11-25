튀르키예 국빈방문한 李…원전·방산·기술 협력 강화 약속

이재명 대통령은 24일(현지시간) 튀르키예를 국빈방문해 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 정상회담을 갖고 원전·방산·바이오·인프라·에너지 등 다양한 분야에 걸친 협력 증진에 합의했다. 특히 양 정상은 이번 정상회담을 계기로 이뤄진 ‘원자력 협력 양해각서(MOU)’ 체결을 통해 튀르키예 시놉 원전 사업에 한국전력공사가 동참할 수 있는 기반을 마련했다.
대통령실은 이날 튀르키예 국빈 방문 성과에 대한 서면자료를 내고 “양 정상은 양국이 1957년 수교 이래 약 70년 간 안보·경제·문화·인적교류 등 제반 분야에서 이뤄온 협력의 성과를 점검했다”며 “향후 방산·원전·바이오·인프라·신재생에너지 등 미래지향적 분야에서 전략적 협력을 더욱 강화해 나가기로 했다”고 밝혔다. 양국은 분야별 실질 협력 진전을 점검 및 이행하기 위한 ‘경제공동위원회’도 10년 만에 재개하기로 했다. 튀르키예 정부는 경제공동위에서 양국 간 교역의 호혜적 발전을 위한 자유무역협정(FTA) 개정 논의도 다뤄지길 바란다는 뜻을 밝혔다.
대통령실은 “원자력 분야와 관련해서는 한국전력이 참여하고 있는 튀르키예 신규 원전 사업이 원활히 이뤄질 수 있도록 양국 정부가 관심을 갖고 지원해 나가기로 했다”며 “이를 위해 정상회담 계기 한전과 튀르키예 원자력공사 간 원자력 협력 MOU도 체결했다”고 설명했다.
이 대통령과 에르도안 대통령은 방산 분야에서는 상호 신뢰를 바탕으로 공동생산·기술협력·훈련교류 등 협력을 지속해 나가기로 했다. 이를 통해 ‘알타이 전차 사업’과 같은 양국 간의 성공적 방산 협력 사례를 더 많이 창출해나가기로 뜻을 모았다.
바이오 분야와 관련해서는 이번 정상회담을 계기로 튀르키예 정부가 추진하는 혈액제제 자급화 사업에 한국 기업인 SK플라즈마가 참여하는 최종 계약을 체결하게 된 것을 환영하며, 이를 계기로 양국 간 바이오 협력 심화를 약속했다. 인프라 분야에서도 양국 간의 모범적 협력 사례를 높이 평가하며 앞으로 협력을 더 심화하기 위한 ‘도로 사업 협력 MOU’를 체결했다. 양 정상은 신재생에너지 분야에서도 양국 기업 간 풍력 발전 관련 MOU를 체결하게 된 것을 환영했다.
에르도안 대통령은 첨단기술 분야와 관련해 현대차 이즈미르 공장에서 전기차 생산을 개시한 점을 높이 평가하면서 앞으로 튀르키예 정부가 한국 투자기업들을 위한 지원을 아끼지 않겠다고 약속했다.
이외에도 이 대통령과 에르도안 대통령은 튀르키예의 한국전 참전용사 가족과 후손들에게 지원을 강화하는 내용의 보훈협력MOU도 체결했다. 문화·관광 분야 상호 교류도 더 증진하기로 뜻을 모았다.
대통령실은 “나아가 양 정상은 2027년 수교 70주년 계기 양국이 기념할 만한 다양한 교류 행사나 협력 사업 등을 지금부터 착실히 준비해 나가기로 뜻을 모았다”고 밝혔다. 이어 “양 정상은 지역 및 국제 정세와 관련해서도 심도 있는 의견을 나눴다”며 “이 대통령은 중동 지역 평화 증진을 위한 에르도안 대통령의 노력을 평가했고, 에르도안 대통령도 한국의 대북정책을 늘 지지한다고 밝혔다”고 전했다.
