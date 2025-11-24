해태 빨라쪼, 겨울 감성 담은 디저트 출시

해태제과가 프리미엄 젤라또 빨라쪼가 겨울 디저트 컬렉션으로 ‘크리스마스 젤라또 케이크 2종’과 ‘유자 한라봉 젤라또’를 출시한다고 24일 밝혔다.

빨라쪼 크리스마스 케이크는 겨울 시즌 상품으로 매년 완판을 기록하고 있다. 올해는 자체 매출 1위 젤라또 초콜라또로 만든 ‘메리 초코 트리’와 MZ세대 원픽 쿠키앤크림으로 만든 ‘화이트 스노우 빌리지’가 주인공이다. 메리 초코 트리는 네덜란드산 다크초콜릿을 원료로 한 초콜라또에 초코 크림을 입혀 맛을 냈다. 녹색 생크림을 활용해 트리를 형상화했으며, 라즈베리와 초코볼을 토핑으로 올렸다. 화이트 스노우 빌리지는 쿠키앤크림을 베이스로 생크림을 더해 부드러운 식감을 강조했다. 흰색 초코볼과 데코스노우를 뿌려 눈 내린 마을의 분위기를 연출한 것이 특징이다.

연말 파티를 위한 케이크와 함께 먹으면 좋은 겨울 제철 과일 젤라또 유자 한라봉도 선보인다. 한라봉의 단맛에 유자의 향을 더해 상큼한 풍미를 구현했다. 빨라쪼 관계자는 “연말을 맞아 크리스마스 감성과 겨울 제철 과일의 싱그러움을 프리미엄 젤라또에 고스란히 담았다”며 “빨라쪼와 함께 올 겨울 소중한 사람들과 더욱 고급스럽고 특별한 디저트 경험을 나누시길 바란다”고 밝혔다.

